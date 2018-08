Kieft: ‘Daar zit juist ook de achilleshiel van het huidige Ajax’

Wim Kieft stelt dat er bij Ajax een belangrijke taak is weggelegd voor trainer Erik ten Hag om alle goede spelers samen te laten functioneren. De oud-aanvaller looft de inkomende transfers, ‘het aardige elftal’ en ‘het bij vlagen goede voetbal’ van de Amsterdammers, met ‘mooie spelers’ als Dusan Tadic, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en David Neres. “Toch zit daar juist ook de achilleshiel van het huidige Ajax.”

“Probleem van sommige van deze Ajacieden is dat ze aan elkaar willen bewijzen hoe goed ze kunnen voetballen. Zo’n proces kan zich zodanig versterken dat ze willen laten zien dat ze eindeloos door kunnen combineren. Waarbij wordt voorbijgegaan aan doelgerichtheid. De kunst als trainer is om hiervoor te waken”, benadrukt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf.

Kieft geeft aan dat Josep Guardiola dat als de beste kan en dit ook bij Barcelona, Bayern München en nu Manchester City heeft bewezen. “Bij alle drie de clubs zaten geweldige spelers, jongens van wereldklasse, die alles doen in het teambelang zonder zich persoonlijk te willen profileren. Zo ver zijn diverse Ajacieden nog niet, hoewel het een genot is om naar ze te kijken”, stelt de voormalig Europees kampioen van 1988.

Kieft wijst erop dat veel spelers van Ajax graag aan de bal komen. “Eigenlijk zijn er te veel spelers van hetzelfde type. Het is aan Ten Hag om te bepalen wie er eventueel zal sneuvelen bij Ajax. Of er moet zich een club melden om Ziyech tegen de goede prijs op te halen in Amsterdam.”