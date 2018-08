Klopp lyrisch over ‘uitzonderlijke jongen’: ‘Ik zeg vaarwel tegen een vriend’

Danny Ings werd op de laatste dag van de Engelse deadline day door Liverpool verhuurd aan Southampton, dat in de zomer van 2019 twintig miljoen euro moet overmaken aan the Reds om de overgang definitief te maken. Manager Jürgen Klopp zegt op de site van Liverpool dat het hem een vreemd gevoel geeft om de 26-jarige aanvaller uit te zwaaien.

Ings heeft in totaal drie jaar gespeeld bij Liverpool, maar mede door twee ernstige blessures is de aanvaller tot slechts 25 wedstrijden gekomen voor de Engelse topclub. “Hij is een uitzonderlijke jongen. Eerlijk: als je zijn karakter en strijdlust in een flesje kan stoppen, zal dat wereldwijd verkopen. Hij is zo positief en vol energie. Maar we gaan hem niet alleen als persoon missen, want hij is een voetballer die alles kan.”

“Wat duidelijk is geworden is dat hij nul procent geluk had hier. We kennen allemaal zijn verhaal en de pech die hij heeft gekend. Daarom heb ik nu ook een andere emotie, namelijk blijdschap dat Danny een dergelijke stap maakt. Zijn toekomst ziet er rooskleurig uit. Dus ik zeg vaarwel tegen een vriend, maar ik weet dat de beste hoofdstukken in het persoonlijke verhaal van Danny nog moeten worden geschreven.”

“Op dit moment is hij fitter dan dat hij ooit in zijn carrière is geweest, alleen nu heeft hij ook nog de mogelijkheid. Hij krijgt die mogelijkheid met de goedkeuring van de hele Liverpool-familie. We wensen Danny veel succes, we gaan je missen.” Ings heeft zich tot medio 2022 aan Southampton verbonden, al benadrukken beide clubs dat het eerste jaar op huurbasis is.