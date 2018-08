Kluivert: ‘Een uitstekende keeper, Onana zal er normaal gesproken wel bij zijn’

Clarence Seedorf en Patrick Kluivert signeerden donderdag in Kameroen hun contract voor twee jaar met een optie voor nog twee jaar. Seedorf is op papier de bondscoach van het Afrikaanse land en Kluivert gaat als rechterhand fungeren. “Op papier is Clarence de bondscoach en ben ik zijn assistent, maar in de praktijk is het een duobaan. We hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen”, verzekert Kluivert.

“Door onze ervaringen in de top en onze kennis als trainer kunnen we elkaar goed aanvullen”, voorziet Kluivert in gesprek met De Telegraaf. De oud-aanvaller vindt zijn nieuwe baan ‘een schitterende uitdaging’. “Kameroen heeft een fysiek sterke en technische ploeg, dus zijn – als titelhouder – de verwachtingen voor de Afrika Cup hooggespannen. Maar de concurrentie is groot.”

Seedorf volgt bij Kameroen Hugo Broos op. De Belg leidde de Ontembare Leeuwen vorig jaar naar de winst van de Afrika Cup, maar moest zijn biezen pakken nadat hij er niet in slaagde zich met het land te kwalificeren voor het WK in Rusland. Seedorf begon in 2014 als hoofdtrainer van AC Milan en stond daarna aan het roer van het Chinese FC Shenzhen en Deportivo la Coruña uit Spanje.

Kluivert was tot juni 2017 werkzaam als directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain. Hij was eerder trainer van Jong FC Twente, Curaçao en Ajax, en assistent bij AZ, NEC en het Nederlands elftal. Een van de potentiële internationals die Kluivert en Seedorf zullen bekijken, is André Onana. “Een uitstekende keeper. Hij zal er normaal gesproken wel bij zijn.” De doelman van Ajax had een conflict met Broos, die beweerde dat de doelman op zijn eigen verzoek niet was opgenomen in de selectie voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden. Onana heeft dit altijd ontkend.