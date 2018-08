‘Atlético anticipeert: salarisverdubbeling en afkoopsom van 250 miljoen euro’

Atlético Madrid neemt maatregelen om een vertrek van Jan Oblak te voorkomen. De doelman kan een sterk verbeterd contract tot medio 2023 tekenen en krijgt bovendien een hogere afkoopsom: in plaats van 100 miljoen euro kost Oblak voortaan 250 miljoen euro. Daarmee reageert Atlético op de interesse in Oblak en op de ontwikkelingen op de transfermarkt, zo meldt Cadena SER.

Deze zomer werd tweemaal een recordbedrag betaald voor een keeper: Alisson Becker verkaste voor 62,5 miljoen euro van AS Roma naar Liverpool, terwijl Chelsea zich voor 80 miljoen euro versterkte met Athletic Club-doelman Kepa Arrizabalaga. Atlético beseft dat het absoluut niet ondenkbaar is dat een club de transferclausule van Oblak licht, waarna los Rojiblancos machteloos zouden staan.

Voordat Chelsea besloot om Kepa over te nemen, 'bestudeerde' de club de clausule van Oblak. Zowel de keeper als zijn club Atlético leek echter geen oren te hebben naar een overstap. Desondanks wil de nummer twee van het afgelopen seizoen in LaLiga laten blijken hoezeer het de Sloveen waardeert. Hij krijgt daarom een salarisverdubbeling aangeboden en kan met twee seizoenen bijtekenen, tot de zomer van 2023.

Oblak maakte vier jaar geleden voor zestien miljoen euro de overstap van Benfica naar Atlético. Met de international onder de lat werd Atlético in het seizoen 2015/16 gedeeld recordhouder wat betreft het lage aantal tegendoelpunten: in 38 duels werd Oblak slechts 18 keer gepasseerd. De afgelopen drie seizoenen won hij de Trofeo Zamora, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de sluitpost met het minste aantal tegendoelpunten in LaLiga.

Eerder deze week noemde ploeggenoot Saúl Ñíguez een mogelijk vertrek van de keeper 'het slechtst mogelijke wat kan gebeuren'. "Wij hebben de beste keeper ter wereld in huis. Hij won de Trofeo Zamora al drie jaar op rij, hij wordt elke dag beter en hij blijft me verbazen. Hij is jong (25 jaar, red.) en heeft nog vele jaren te gaan."