Blind is ‘best wel pissig’: ‘We moeten het volgende week afmaken’

Daley Blind wilde even niet horen dat een gelijkspel van 2-2 in de uitwedstrijd tegen Standard Luik ook best wel een goede uitgangspositie voor Ajax is. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaf in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League immers een dubbele voorsprong uit handen. “'Ik ben best wel pissig.”

“In de eerste helft deden we het gewoon goed”, vertelde Blind in gesprek met het ANP. “We kwamen ook met 0-2 voor en in het begin van de tweede helft misten we twee goede kansen op de 0-3. Dan was het misschien wel klaar geweest. Vervolgens schoven zij een man door naar de linkerkant van het middenveld en daarna ging het fout.”

“We moeten weten waar we op terug kunnen vallen. Geen paniek, we moeten het volgende week afmaken. We hebben wel gewoon twee uitdoelpunten gemaakt”, benadrukte Blind bij Ziggo Sport. Een mogelijke verklaring voor de moeizame tweede helft zoekt Blind in de bijna onmogelijke onderlinge communicatie. “Ik kon eigenlijk alleen Matthijs de Ligt en Lasse Schöne bereiken, de rest van het team was niet te doen. Ik heb zelfs last van mijn keel.”

Ook Frenkie de Jong baalde van het verspelen van de riante voorsprong. "We komen, ondanks dat we niet heel goed spelen, met 0-2 voor. Na rust vergeten we iets te voetballen, is er minder beweging. Na de 2-1 weet je dat het lastig gaat worden en dan valt ook nog de 2-2”, baalde de middenvelder in gesprek met de NOS.

Ajax hinkte op twee gedachten, zo zag ook De Jong. “Soms denk je, we gaan de boel controleren. Maar dan ga je juist stilstaan en ben je niet meer dynamisch. Dan kom je niet meer aan de bal. Wij moeten altijd op zoek gaan naar goals. Als we ons terugtrekken worden we kwetsbaar.”