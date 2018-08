Uitblinker Tadic baalt na gelijkspel in Luik: ‘Hier moeten we van leren’

Ajax liet dinsdagavond na om zich een uitstekende uitgangspositie te verschaffen in het tweeluik met Standard Luik. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft op een 0-2 voorsprong, maar zagen les Rouches in de slotfase nog terugkomen tot 2-2. Dusan Tadic was met een assists en een doelpunt de grote man aan de zijde van Ajax en de Servische vleugelaanvaller baalt na afloop.

“Heel erg jammer. We hadden het af moeten maken toen we met 0-2 voor stonden en het duel controleerden. Daarna misten we wat kansen en lieten we ze terugkomen. Hier moeten we van leren”, zegt Tadic in gesprek met Ziggo Sport. “Als we de derde goal gemaakt hadden… Tsja, 2-2, wat kun je ervan zeggen. Daar hadden we vooraf misschien wel voor getekend, maar na het wedstrijdverloop niet.”

“De eerste helft was inderdaad goed, met prima momenten. Dat, en de slechte fases, moeten we analyseren om ervan te leren. Of ik het goed deed? Het gaat om het team, we moeten het samen doen. Ik kan niet zonder mijn ploeggenoten”, vervolgt de aanwinst van de Amsterdammers. Na achttien minuten spelen leverde hij een afgemeten voorzet af op Klaas-Jan Huntelaar, waarna hij twintig minuten later zelf trefzeker was.

“Ik heb het prima naar mijn zin, Ajax is een mooie en grote club”, aldus Tadic over zijn eerste weken in Amsterdamse dienst. In drie duels leverde de vleugelaanvaller tot dusver twee doelpunten en één assist. “We willen de Champions League halen en kampioen worden. En daar moeten we alles aan doen. De focus moet nu op Heracles en daarna volgt de return.”