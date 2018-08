‘Ik vind dat mensen hypocriet reageren op hoge transferbedragen’

In Vragen aan zaakwaarnemers geven voetbalmakelaars openheid van zaken. In aflevering twee alles over grote transfers. Humphry Nijman vertelt over de transfer van zijn cliënt Georginio Wijnaldum naar Liverpool en zaakwaarnemer Brighton Williams vertelt zijn bevindingen in de Aziatische markt.