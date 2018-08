ADO stopt gesprekken met Heerenveen: ‘Liefde moet van twee kanten komen’

ADO Den Haag doet geen verdere pogingen om Henk Veerman te contracteren. Technisch manager Jeffrey van As heeft dinsdag zowel sc Heerenveen als Veerman laten weten dat hij de onderhandelingen stopzet en geen interesse meer in de aanvaller heeft.

“Het duurt ons allemaal te lang”, zo verklaart Van As op de clubsite van ADO de beslissing. “We hadden Veerman graag als opvolger van Bjørn Johnsen vastgelegd, maar dan moet de liefde wel van twee kanten komen. Wij hebben lang en vooral vaak met Henk en Heerenveen gesproken en hebben uiteindelijk een maximale financiële inspanning gedaan om hem naar ADO Den Haag te halen.”

“Dat zag er lange tijd goed uit, maar inmiddels heb ik het idee dat Henk een voorkeur heeft voor een overgang naar Duitsland. Eerder stonden wij nog bovenaan zijn lijstje. Prima, maar dan schakelen wij door naar andere opties en zetten we er een streep door” benadrukt Van As, die vanwege het vertrek van topscorer Johnsen naar AZ zo snel mogelijk een spits wil vastleggen.

Aanwinst Yuning Zhang is namelijk niet inzetbaar vanwege zijn deelname aan de Asian Games. “Gelukkig hebben wij ons niet blindgestaard op Veerman, maar ook gewoon verder gekeken in deze periode. Op namen ga ik voorlopig niet in, maar neem maar van mij aan dat wij achter de schermen druk bezig zijn”, besluit Van As.