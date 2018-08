AZ-talent herstelde met Ibrahimovic: ‘Hij vroeg bij mijn zaakwaarnemer naar me’

Komend seizoen moet het jaar van de doorbraak worden voor Myron Boadu. De zeventienjarige aanvaller is weer volledig fit, nadat hij afgelopen seizoen bijna in zijn geheel aan zich voorbij moest laten gaan wegens een knieblessure. Boadu liet zich in de Verenigde Staten opereren aan het gewricht en werkte samen met Zlatan Ibrahimovic aan zijn herstel.

“Je zou denken dat je voor zo'n ontmoeting een beetje nerveus bent, maar ik voelde me eerlijk gezegd meteen op mijn gemak. We hebben veel gesproken over de tijd toen hij jong was en wat hij allemaal deed. Dat waren niet allemaal goede voorbeelden”, zegt Boadu in gesprek met de NOS. De jonge aanvaller werd door zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in contact gebracht met Ibrahimovic. Boadu heeft naar eigen zeggen nog altijd contact met de Zweed.

“Hij vroeg bij mijn zaakwaarnemer naar me. Hij vraagt dan hoe het met me gaat en of ik nog steeds m'n best doe. Dan zeg ik 'ja', natuurlijk”, vervolgt de aanvaller. Het had niet veel gescheeld, of AZ was Boadu al verloren aan een Europese topclub. “Ik heb wel getwijfeld, als ik eerlijk ben. Soms was ik best dicht bij een akkoord, maar AZ kwam met een heel goed aanbod. Ik kon meteen al met het eerste gaan trainen, daarom ben ik gebleven.”

“We kunnen niet de miljoenen bieden die buitenlandse clubs hebben, maar wel een plan wat we met een speler willen”, voegt Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleidingen in Alkmaar, toe. Hij omschrijft Boadu als ‘lief, sociaal en soms een twijfelaar’. “De klasse druipt ervan af bij hem. Hij beweegt goed, is krachtig, maar ook snel. We hebben hem continu in hogere elftallen moeten zetten, om de noodzaak te creëren hard te werken.”