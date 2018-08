‘Manchester United en Spurs bereiken akkoord over Alderweireld’

Toby Alderweireld staat voor een transfer naar Manchester United. Goal meldt dat de club van José Mourinho en Tottenham Hotspur een akkoord hebben bereikt over een transfersom. The Spurs laten de centrumverdediger echter wel pas gaan wanneer zij een vervanger hebben vastgelegd.

Vicevoorzitter Ed Woodward heeft zich de afgelopen dagen daarom voor de zekerheid beziggehouden met onderhandelingen over eventuele alternatieven. Yerry Mina (Barcelona), Jérome Boateng (Bayern München) en Harry Maguire (Leicester City) zijn als zodanig in beeld bij the Mancunians, maar de 29-jarige Alderweireld blijft de eerste keus voor Woodward en manager Mourinho.

Man United zit al langer achter Alderweireld aan. Zondag verzekerde de Daily Mirror nog dat de international van België ‘binnen 48 uur’ naar Old Trafford zou verhuizen. De tabloid ging uit van een transfersom van 65 miljoen euro. Als dat bedrag juist is, kan Alderweireld na Gareth Bale de duurste uitgaande transfer ooit worden voor the Spurs. Bale vertrok voor circa honderd miljoen naar Real Madrid.

Het contract van Alderweireld in Londen loopt nog maar een jaar door, al is er een eenzijdige optie om de samenwerking nog een seizoen te verlengen. In dat geval zou Alderweireld een afkoopsom van 25 miljoen pond krijgen, ruim 28 miljoen euro. Een langdurige contractverlenging is evenwel niet aan de orde. De onderhandelingen tussen speler en club verliepen dan ook moeizaam en zijn voorlopig stopgezet.