Preud'homme: 'Ajax vindt zelf dat ze thuishoren in de Champions League'

Michel Preud'homme, de trainer van Standard Luik, verwacht dat zijn ploeg het zwaar krijgt met Ajax in de derde voorronde van de Champions League. Beide ploegen treffen elkaar dinsdag op Sclessin, waarna een week later de return wacht. De start van Standard in de Jupiler Pro League biedt Preud'homme echter vertrouwen.

Standard begon de competitie met een 3-2 zege op AA Gent. Vrijdag remiseerde de bekerwinnaar met 0-0 bij Waasland-Beveren. Dat was qua resultaat wat teleurstellend, maar Preud'homme is niet ontevreden over het spel. "We mogen vertrouwen hebben na onze prestatie tegen Waasland-Beveren. Ook al zou het gevoel misschien beter zijn als je zes op zes staat", wordt Preud'homme geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"Het is mijn werk om ze tegen dinsdag klaar te krijgen", weet de voormalig oefenmeester van onder meer FC Twente. "Ajax is heel sterk. Kijk naar hun ploeg. Zij vinden zelf dat ze thuishoren in de Champions League … Maar in voetbal is alles mogelijk - dat heb je vandaag (vrijdag tegen Waasland-Beveren red.) nog gezien."

Analist Jan Boskamp, kenner van het Belgisch voetbal, vertelt in Het Belang van Limburg benieuwd te zijn naar de opstelling van Ajax. Tegen Sturm Graz vormden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong een centraal duo in de achterhoede, ondanks dat laatstgenoemde van nature een middenvelder is. "Benieuwd of Ajax dat in een kolkend Sclessin ook durft", aldus Boskamp.

De oud-speler van Feyenoord ziet Ajax als favoriet. "Natuurlijk, als je ziet wat Ajax binnenhaalt deze transferperiode, is dat redelijk indrukwekkend", geeft hij aan. Boskamp doelt vooral op de komst van Dusan Tadic en Daley Blind, gezamenlijk voor minstens 27,4 miljoen euro. "Dat zie ik bij Standard of Anderlecht niet meteen gebeuren. De Amsterdammers zijn dus favoriet, maar Standard kan hen zeker pijn doen."