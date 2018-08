‘Verdediger wacht op rugnummer en duidelijkheid bij Chelsea’

Kurt Zouma lijkt voorlopig niet in de plannen van Maurizio Sarri voor te komen. De verdediger heeft het tenue met rugnummer vijf moeten afstaan aan nieuwkomer Jorginho en heeft nog geen nieuw shirt toegewezen gekregen.

Engelse media concluderen dan ook dat de toekomst van de 23-jarige Zouma op Stamford Bridge uiterst ongewis is. Ze stippen daarbij ook aan dat Chelsea op de eigen website nog altijd vermeldt dat Zouma on loan is, terwijl de speler zich al een tijdje geleden heeft aangesloten bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

The Blues namen Zouma in de winter van 2014 voor vijftien miljoen euro over van Saint-Étienne en in de zomer van datzelfde jaar sloot het talent daadwerkelijk aan bij het eerste. Zouma speelde 71 wedstrijden voor Chelsea 1 en werd vorig seizoen gestald bij Stoke City.

De tweevoudig international van Frankrijk kwam 37 keer in actie voor Stoke, maar kon degradatie niet voorkomen. Bij Chelsea zou Zouma, die nog tot medio 2023 vastligt, normaliter de concurrentie moeten aangaan met spelers als Gary Cahill, Antonio Rüdiger, andreas Christensen en David Luiz.