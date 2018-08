Van Bommel wijst nieuwe aanvoerder aan: ‘Intern al een poos duidelijk’

Marco van Ginkel was vorig seizoen de aanvoerder onder trainer Phillip Cocu, maar de middenvelder is na het kampioensjaar teruggekeerd naar Chelsea. Aan Mark van Bommel was de taak om een nieuwe captain aan te wijzen en op de persconferentie in het kader van de Johan Cruijff Schaal meldt de trainer van PSV dat Luuk de Jong de eerste keus is.

“Intern is al een poos duidelijk dat hij dit seizoen onze aanvoerder is”, aldus Van Bommel, geciteerd door verschillende media. De Jong was al eens eerder aanvoerder, maar in overleg met Cocu werd besloten dat Van Ginkel de nieuwe captain werd. Van Bommel maakt kenbaar dat het vrij snel duidelijk was dat de 27-jarige spits de aanvoerdersband zou dragen.

De aanvalsleider van de landskampioen zegt dat de confrontatie met Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal van aanstaande zaterdag zeker een prijs is die men wil winnen. “Het leeft toch wel heel erg binnen de ploeg. Een prijs pakken kan direct een goed gevoel geven voor de rest van het seizoen. Of het een klap is als we zaterdag verliezen? Natuurlijk is dat een teleurstelling.”

“Ik heb er vier gespeeld en vier gewonnen qua Supercups. Je ziet direct hoe je staat”, vervolgt de aanvaller, die zegt niets te merken van onrust bij PSV vanwege de transferperikelen. “Het is rustig. Mark van Bommel geeft leuke trainingen. Hij zit er wat dichter op, Cocu keek wat meer van afstand. We doen veel partijtjes, waarin veel om winnen draait.”