‘Barcelona laat WK-ganger keuren na akkoord in Belgische Pro League’

Barcelona lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Moussa Wagué. Diverse media in Spanje, waaronder Sport en Mundo Deportivo melden namelijk dat de rechtsback van KAS Eupen donderdagochtend in de Catalaanse hoofdstad is gearriveerd voor een medische keuring en waarschijnlijk later op de dag zijn handtekening zal zetten onder een contract bij zijn nieuwe werkgever.

De negentienjarige Wagué wordt in het Camp Nou naar verluidt gezien als de rechtsback voor de toekomst. De talentvolle verdediger sluit naar verwachting in eerste instantie aan bij Barcelona B, al zal hij wel meetrainen met de hoofdmacht van de Spaanse landskampioen. In december volgt een evaluatiemoment om te kijken of de back er klaar voor is om zich definitief aan te sluiten bij de selectie van trainer Ernesto Valverde.

Op de langere termijn moet Wagué samen met Nelson Semedo gaan strijden om de rechtsbackpositie bij Barcelona. De clubleiding zou Sergi Roberto graag centraler op het veld willen zien, waardoor de club alleen Semedo nog over zou hebben voor de plek rechts achterin. De komst van Wagué moet dit probleem oplossen. Welk bedrag er precies met de transfer gemoeid is, is overigens nog niet duidelijk.

De jonge verdediger is sinds januari vorig jaar actief voor Eupen en heeft er tot nu toe 23 wedstrijden opzitten in de Belgische Pro League. De dertienvoudig international van Senegal was ook van de partij op het WK dat onlangs werd gehouden in Rusland en maakte in de groepswedstrijden tegen Polen en Japan de negentig minuten vol en was ook trefzeker tegen de Aziaten. In het laatste pouleduel met Colombia kwam hij een kwartier in actie.