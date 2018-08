AC Milan bevestigt deal met Bonucci, Higuaín en Caldara

Gonzalo Higuaín en Mattia Caldara spelen vanaf aankomend seizoen voor AC Milan, zo laten i Rossoneri via de officiële kanalen weten. Het duo komt per direct over van Juventus. Leonardo Bonucci is in de deal betrokken en bewandelt op zijn beurt de omgekeerde weg.

De 24-jarige Caldara speelde nimmer een officiële wedstrijd voor Juventus, doordat hij na zijn komst van Atalanta in januari 2017 direct voor anderhalf seizoen weer werd verhuurd aan de club uit Bergamo. De stopper speelde in juni van dit jaar in het vriendschappelijke duel met Frankrijk (3-1 verlies) zijn eerste en vooralsnog enige interland voor de nationale ploeg van Italië.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 2 Aug 2018 om 12:09 (PDT)

Het vertrek van Caldara wordt door Juventus opgevangen met de komst van Bonucci. De 31-jarige mandekker had la Vecchia Signora juist een jaar geleden nog voor 42 miljoen euro ingeruild voor een avontuur bij AC Milan, maar slaagde er vervolgens in San Siro niet in aan de hoge verwachtingen te voldoen. Hij speelde uiteindelijk 51 wedstrijden voor de roodhemden, die de vorige voetbaljaargang met Bonucci als aanvoerder op een zesde plaats eindigden in de Serie A. In dienst van Juventus kwam de veteraan tussen 2010 en 2017 tot 319 duels in alle competities.

Tot slot is ook Higuaín bij de deal betrokken. De Argentijnse spits wordt in eerste instantie voor een bedrag van 18 miljoen euro door Milan gehuurd van Juventus, waarna hij volgend jaar middels een verplichte optie tot koop voor 36 miljoen definitief de overstap naar San Siro zal maken. In totaal kost Higuaín zijn nieuwe werkgever naar verluidt dus 54 miljoen euro, exclusief salaris en premies. Daarmee houdt Juventus een riante transfersom over aan de verkoop van de dertigjarige aanvaller, al maakt de club wel verlies.

Higuaín was twee jaar geleden immers voor 90 miljoen euro door Juventus overgenomen van Napoli en maakte vervolgens in 105 wedstrijden 55 doelpunten. Hij won twee landstitels en tweemaal de Coppa Italia met de zwartwitten. Het vertrek van Higuaín heeft Juventus overigens al opgevangen met de komst van Cristiano Ronaldo: de Portugese superster werd vorige maand voor ongeveer 115 miljoen euro opgepikt bij Real Madrid. Milan communiceert dat Higuaín en Caldara vrijdag worden gepresenteerd.