Ten Hag wil Ajax-duo integreren: ‘Hebben ze niet voor niets gehaald’

Ajax verdedigt woensdagavond een 2-0 voorsprong tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Vorige week wonnen de Amsterdammers verdiend door doelpunten van Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Ondanks de voorsprong en het feit dat André Onana zijn doel wist schoon te houden, rekent de coach zich nog niet rijk. Erik en Hag beseft dat zijn ploeg nog ver verwijderd is van de derde voorronde.

“We doen niet aan dagdromerij”, zei Ten Hag dinsdag op de persconferentie in Oostenrijk. Mocht Ajax zich plaatsen voor de volgende ronde, dan wacht een dubbele confrontatie met het Belgische Standard Luik. Daar houdt de trainer zich nog niet mee bezig. “We moeten nog niet naar de volgende ronde kijken. Ik was tevreden over de wedstrijd van vorige week. Ik heb goede dingen gezien maar ook dingen die beter zullen moeten.”

Ajax verscheen vorige week woensdag goed voor de dag en won verdiend. Desondanks was er bij Ten Hag geen sprake van opluchting of grote blijdschap. “Maar wel een goed gevoel na de complexe voorbereiding die we hebben gehad. We kunnen nog niet helemaal in topvorm zijn natuurlijk”, tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Ten Hag. “Een 2-0 zege is comfortabel en belangrijk in Europa, maar feitelijk is het nu rust. We moeten nog negentig minuten spelen en het hoofd koel houden.”

Voor Dusan Tadic en Daley Blind kwam een basisplaats vorige week nog te vroeg. De twee aankopen lijken nu meer kans te maken op een plek bij de eerste elf. “We hebben ze natuurlijk niet voor niets gehaald. De voorbereiding is afgesloten, het gaat nu om serieuze wedstrijden”, aldus Ten Hag. “Maar we hebben ook nog een seizoen te spelen, dus daar zullen we een goede weg in moeten vinden.”

Schöne tekende vorige week voor de 2-0. Nadat hij een strafschop had gemist, scoorde hij vanuit de rebound. Het was al zijn derde strafschop op rij die de Deen niet wist te verzilveren. Mocht hij woensdag spelen, dan lijkt hij gewoon weer plaats achter de bal te mogen nemen. “Hij heeft de laatste drie officiële penalty's gemist, maar daarvoor heeft hij er ook heel veel gemaakt. Ik blijf dus vertrouwen in hem houden.”