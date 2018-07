Dolle periode voor De Jong: ‘Op Instagram wijzen mensen me er ook op’

Frenkie de Jong heeft inmiddels vaker op de voorkant van een Spaanse krant gestaan dan dat hij in het eerste elftal van Ajax heeft gespeeld, zo lijkt het. De Jong wordt met name in het Zuid-Europese land met een transfer naar Barcelona in verband gebracht, op diverse manieren: een ‘normale’ transfer deze zomer, een transfer vanaf medio 2019 of een transfer in ruil voor enkele spelers van Barcelona. Zelfs Xavi kwam aan het woord over De Jong.

“Ach", zegt De Jong zelf, dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Irritant is het niet. Ik heb ook niet meer iets van: goh, dat is interessant. De eerste keren is het nog leuk. Mooi ook.”' De opa van De Jong zag deze zomer op de Spaanse camping ook steeds het hoofd van zijn kleinzoon op de voorpagina's van de kranten staan. “Dat moet leuk zijn voor een opa", bekent De Jong. “Ik denk dan: pfff, daar gaan ze weer.”

“Het is ook niet zo dat ik die kranten lees. Maar op Instagram wijzen mensen me er ook op. En ploeggenoten plagen al een beetje van: 'Kijk Frenkie, daar sta je weer'.'' De Jong sprak de voorbije weken veel met zijn zaakwaarnemer en zijn familie over zijn loopbaan en het vervolg ervan. “Aan de andere kant denk ik dat een carrière moeilijk is te plannen. Dat je zegt: over drie jaar wil ik daar staan en dan daarna weer daarheen. Je hebt wel een ideaalplaatje in je hoofd, maar of dat uitkomt is de vraag.”

Een stap naar de absolute top lijkt wat vroeg na nog geen dertig duels in het hoogste keurkorps van Ajax. “Al is dat ook weer moeilijk te zeggen. Vaak kun je pas achteraf zeggen of het te vroeg is. Ik denk dat je er altijd over na moet denken. Als er interesse is, is het logisch dat je het er met mensen over hebt.”