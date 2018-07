Van Bommel: ‘We hebben hem de tijd gegeven om met een club te praten’

PSV sloot de oefencampagne zaterdag af met een 2-1 overwinning op Valencia. Het vizier gaat nu richting de strijd om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag, waarin PSV het opneemt tegen bekerwinnaar Feyenoord. "We moeten nog een goede trainingsweek maken en die prijs pakken", blikt verdediger Nick Viergever vooruit bij PSV TV.

Viergever kijkt met een tevreden gevoel terug op het duel met Valencia. "Valencia is een lastige tegenstander, het is de nummer drie van Spanje. Het is altijd fijn om winnend af te sluiten met bij vlagen goed spel. Het ziet er goed uit", concludeert hij. In de eerste helft oogde PSV wel wat onwennig, geeft Viergever toe. "Dit was de eerste keer thuis, en het publiek verwacht ook wat dingen. Ik had daar zelf ook wat moeite mee."

PSV kwam voor eigen publiek op achterstand, maar kwam nog voor rust op een 2-1 voorsprong. Na rust veranderde niets meer aan de stand, maar Viergever zag zijn ploeg toen wel beter voetballen. "De tweede helft kwamen we beter in ons spel, en kwamen er dingen in ons spel terug die we wilden. Het gaf een bepaalde rust op het veld." Trainer Mark van Bommel beaamt dat in gesprek met Omroep Brabant. "In de tweede helft hebben we fases gezien dat we de wedstrijd controleerden. Dat je dat tegen Valencia doet, geeft vertrouwen."

Van Bommel geeft aan dat de selectie van PSV nog kan veranderen. Zowel inkomende als uitgaande transfers zijn nog mogelijk. "We staan altijd open voor versterkingen. Maar het moet wel passen, sportief en financieel. En er is altijd belangstelling voor spelers van onze club", weet hij. "Een vertrek van Santiago Arias is ingecalculeerd. We hebben hem de tijd gegeven om met een club te praten." Meer kan Van Bommel echter niet zeggen. "Ik zal volgende keer vragen of je bij de vergadering bent", knipoogt hij. Arias staat in de belangstelling van Napoli en Atlético Madrid.