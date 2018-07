Mourinho explodeert: ‘Dit is niet ons team, dit is niet onze selectie’

Manchester United heeft tot dusver nog niet één oefenduel in de reguliere speeltijd gewonnen. Het team van José Mourinho kwam in de voorbereiding op komend seizoen niet langs Club América, San Jose Earthquakes, AC Milan en verloor zaterdag met 1-4 van Liverpool. In de persconferentie na de confrontatie met the Reds maakte Mourinho een nogal explosieve indruk als het om vragen over zijn selectie of versterkingen ging.

Mourinho kreeg de vraag of er geen noodzaak is om de selectie te versterken. “Dit heeft niets met versterkingen te maken”, verwees de manager naar de matige resultaten. “Paul Pogba, Marouane Fellaini, Victor Lindelöf, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Antonio Valencia… Dat zijn versterkingen. Dit is niet ons team, dit is niet onze selectie. We begonnen vandaag aan een duel waarin de helft van de basisspelers niet eens tot de wedstrijdselectie van 9 augustus zal behoren. Ze zullen er niet zijn.”

“Dit is niet onze selectie. Versterkingen, je bedoelt spelers die ik graag wil kopen, om aan de selectie toe te voegen. Dat is iets anders, maar dit is niet mijn selectie”, herhaalde Mourinho. “Dit is nog niet eens de helft van mijn selectie, of dertig procent ervan. Kijk daar niet naar. Je kan me vragen of ik nog steeds nieuwe spelers wil hebben, dat is een andere vraag. Kijkend naar vandaag, hebben we vier of vijf spelers die compleet dood zijn omdat ze van de club houden en alles geven, ondanks alle risico's. Ze willen niet dat de teams tegen AC Milan en Liverpool uitsluitend uit kinderen bestaan.”

“Eric Bailly zou niet spelen, maar Chris Smalling raakte in de warming up geblesseerd en het was Eric die zelf besliste dat er niet nog een kind op het veld moest staan. Dat was niet eerlijk jegens Alexis Sánchez, Juan Mata en Ander Herrera. We willen deze wedstrijden zo goed mogelijk afsluiten en ik denk dat we het goed deden zolang we benzine hadden. Toen deze op was, was het over en sluiten. Liverpool had het merendeel van de spelers tot zijn beschikking en roteerde. Salah speelde de vorige wedstrijd 45 minuten en nu weer. Herrera speelde negentig minuten, Andreas Pereira ook… benzine op. Wat heb ik van deze wedstrijd geleerd? Niets.”

Mourinho kreeg de vraag waarom Sánchez een ongelukkige indruk maakte. “Kijk, hoe wil je dat hij blij is met de spelers die hij om zich heen heeft? We zijn hier niet om het team of het systeem te verbeteren. We spelen hier alleen om te overleven en proberen om de resultaten niet zo lelijk over te laten komen. Alexis is de enige aanvaller die we hebben. We hebben geen buitenspelers, we hebben geen spitsen. Hij is de enige en die arme ziel doet zijn best. Je ziet aan hem dat hij meer wil. Natuurlijk kan hij niet blij zijn. Hij is er niet klaar voor om tweemaal op rij 90 en 85 minuten te spelen op de manier waarop hij gewerkt heeft.”

Manchester United versterkte zich met onder meer Fred en Diogo Dalot en wordt met spelers als Harry Maguire en Yerry Mina in verband gebracht. “Ik zou graag nog twee extra spelers willen hebben, maar ik denk niet dat ik er twee krijg. Ik denk dat één wél mogelijk is. Ik gaf de club een paar maanden geleden vijf namen op een lijst. En ik wacht erop of één van deze spelers haalbaar is. Als dat niet zo is, dan blijven we geloven in de spelers die we hebben.”

Het humeur van Mourinho werd er niet beter op toen de blessures aan bod kwamen. “Smalling, geen idee. Luke Shaw, geen idee. Nemanja Matic is onder het mes gegaan. Hij mist de start van het seizoen. Hij kwam geblesseerd terug van het WK en gedurende zijn vakantie is het probleem niet opgelost. Hij is naar Philadelphia gegaan om een specialist te bezoeken. Daar is hij meteen geopereerd om niet nog meer tijd te verliezen", besloot de Portugees.