‘Fenerbahçe gaat op verzoek van Cocu voor international van Oranje’

Bruno Martins Indi gaat mogelijk aan de slag in Turkije. Volgens Takvim overweegt Fenerbahçe om zich op huurbasis te versterken met de 26-jarige centrale verdediger, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij Stoke City.

De komst van Martins Indi is de uitdrukkelijke wens van Phillip Cocu, die zijn verdediging nog graag wil versterken. Als de deal doorgaat, dan zal de club uit Aziatisch Istanbul waarschijnlijk een optie tot koop bedingen op de 34-voudig international van het Nederlands elftal.

Martins Indi maakte in de zomer van 2014 voor 7,7 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar FC Porto en na een huurperiode vertrok hij vorig jaar definitief naar Stoke. In dienst van the Potters staat de teller op 56 wedstrijden.

Fenerbahçe versterkte zich eerder deze zomer al met Ferdi Kadioglu, Baris Alici, Berke Özer en André Ayew. De deal van laatstgenoemde is nog niet helemaal rond, maar de aanvaller van André Ayew zal waarschijnlijk vrijdag of zaterdag worden gepresenteerd.