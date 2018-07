‘Ik ben niet iemand die gaat muiten, ik wilde een jaar vlammen bij Ajax'

Nick Viergever had een jaar geleden al de gelederen van Ajax kunnen verlaten, maar de club verleende geen medewerking aan een transfer naar VfB Stuttgart. Deze zomer maakte hij transfervrij de overstap naar PSV, mede omdat de Amsterdamse club de noodzaak er niet van inzag om het aflopende contract te verlengen.

“Dat was natuurlijk een heel rare situatie voor mij”, erkent Viergever in gesprek met Voetbal International. De verdediger had een goed gevoel bij Stuttgart en alles leek al zo goed als geregeld. “Alleen Ajax wilde niet meewerken. Ze vonden de situatie wel prima zoals die was. Maar ze spraken ook het vertrouwen naar mij niet uit om mijn contract open te breken.”

Viergever zat met vraagtekens en wilde uitleg hebben. “Ik had een goed gesprek met Marc Overmars en uiteindelijk had ik hun beslissing te accepteren en te respecteren. Ik had nog een contract voor een jaar en ik ben niet iemand die gaat muiten. Ik wilde een jaar vlammen bij Ajax en dan zou ik het wel zien.”

PSV meldde zich in januari al bij Ajax voor Viergever, maar Overmars gaf opnieuw geen groen licht. “Dit keer snapte ik het beter, ze wilden PSV niet beter maken. Voor mij kwam PSV toen eigenlijk ook uit het niets, ik had er totaal niet over nagedacht. Ik was in mijn hoofd bezig met clubs in het buitenland die interesse hadden. Maar die haakten af, omdat ik geblesseerd raakte.”