Dolberg vraagteken bij Ajax: ‘Blind en Tadic kunnen spelen’

Ajax moet het woensdag tegen Sturm Graz mogelijk doen zonder Kasper Dolberg, zo heeft Erik ten Hag dinsdagmiddag tijdens de persconferentie aangegeven. De Deense spits kreeg maandag op de training last van zijn buikwand en is volgens de trainer een groot vraagteken voor de belangrijke wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. Daley Blind en Dusan Tadic kunnen wat Ten Hag betreft in actie komen, maar voor een basisplaats lijkt het nog te vroeg.

“Daley is later ingestroomd, op een moment dat wij er al een paar weken op hadden zitten. Hij zit nog in opbouw. Hij kan morgen zeker deel uitmaken van de wedstrijdselectie, maar jullie zien morgen wel of hij gaat starten”, aldus Ten Hag, geciteerd door Voetbal International. “Tadic is nog later ingestroomd, maar heeft ook langer doorgespeeld. Hij heeft nu een aantal trainingen in de benen, gisteren voor het eerst met bal. Hij kan morgen spelen.”

Ten Hag beschikt, op de langdurig geblesseerde Hassane Bandé en de geschorste Zakaria Labyad na, over een complete selectie. Ook Hakim Ziyech en Lasse Schöne zijn er woensdag in de Johan Cruijff ArenA gewoon bij. Zij sloegen door blessureleed het oefenduel van vorige week met Wolverhampton Wandersers (1-1) in Engeland over. Doordat alleen Dolberg een vraagteken is, is het aannemelijk dat Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval start. Op de linkerflank ontbreken Bandé en Labyad, waardoor Noa Lang mogelijk zijn officiële debuut gaat maken. Ten Hag gaf in eerder deze voorbereiding al aan tevreden te zijn over het talent, die tegen Wolverhampton ook al in de basis begon.

De trainer van Ajax gaf dinsdag aan zich vooral druk te maken over de hitte. "Zorgen niet, maar het is wel een factor die je meeneemt. Dat heeft ook invloed op het spel," aldus Ten Hag. Ook de grasmat kan een rol gaan spelen tegen Sturm Graz. "Er zijn deze zomer meerdere facetten geweest waardoor de mat er pas net ligt. We hebben vandaag pas voor het eerst op de nieuwe mat kunnen trainen. Het ligt er niet optimaal bij. Het is zeker niet slecht, maar we moeten er mee dealen.”

Volgens Ten Hag wordt het geen eenvoudige opgave om de derde voorronde, waarin Standard Luik wacht, te bereiken. “Het Oostenrijkse voetbal is in opkomst. Red Bull Salzburg stond vorig jaar ook in de halve finale van de Europa League. Sturm Graz is gewoon een heel sterk team. Een solide, sterke ploeg dat gepassioneerd voetbal speelt.”