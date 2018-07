‘Wie de grootste bedreiging gaat vormen voor ons? Ik denk Chelsea’

Manchester City werd vorig seizoen met grote overmacht kampioen, maar Leroy Sané rekent niet op nog zo'n jaar voor zijn ploeg. De aanvaller ziet Chelsea als een serieuze bedreiging en heeft ook hoge verwachtingen van Liverpool. Vorig seizoen eindigde Chelsea als nummer vijf, met dertig punten achterstand op Manchester City, maar Sané voorspelt dat de trainerswissel op Stamford Bridge effect zal sorteren.

Antonio Conte werd deze zomer ontslagen en opgevolgd door landgenoot Maurizio Sarri, die overkwam van Napoli. "Ik denk dat Chelsea de grootste bedreiging vormt voor ons, omdat ze een heel goede trainer hebben binnengehaald. Napoli speelde vorig seizoen heel aantrekkelijk en heel goed voetbal. We hadden het heel moeilijk tegen ze", doelt Sané in gesprek met Sky Sports op de twee wedstrijden in de Champions League-groepsfase, die allebei wel werden gewonnen.

"Chelsea zal wel tijd nodig hebben om te wennen aan de tactiek van Sarri. Het kan voor ons een heel zware tegenstander worden", vervolgt hij, om vervolgens ook naar Liverpool te wijzen als bedreiging. "Liverpool heeft erg goede spelers binnengehaald en kan volgend seizoen ook ijzersterk zijn." The Reds versterkten zich met Alisson Becker, Xherdan Shaqiri, Fabinho en Naby Keïta. Geen enkele basisspeler verliet Liverpool vooralsnog.

Ook Manchester City heeft nog geen afscheid hoeven nemen van een basisklant. De regerend kampioen deed één grote aankoop: Riyad Mahrez kwam voor 68 miljoen euro over van Leicester City. "Mahrez is een fantastische voetballer, die veel kwaliteit toevoegt aan ons spel", aldus Sané. "We kunnen nu meer rouleren: Bernardo Silva kan bijvoorbeeld meer door het midden gaan spelen. We kunnen fitter aan wedstrijden beginnen. De spelers hoeven niet elke wedstrijd te spelen en kunnen soms rust pakken."