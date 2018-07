Brands slaat eerste slag en breekt clubrecord met komst Richarlison

Richarlison is speler van Everton, zo meldt de Premier League-club via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller, die tot medio 2023 heeft getekend op Goodison Park, komt voor een maximumbedrag van naar verluidt ruim 55 miljoen euro over van Watford. Met de transfer is Richarlison de duurste aankoop van Everton ooit, aangezien Gylfi Sigurdsson vorig jaar zomer een kleine vijftig miljoen euro kostte.

Richarlison speelde ruim jaar geleden nog in het shirt van Fluminense en onder meer Ajax was geïnteresseerd in de diensten van de jongeling. Watford ging er echter vandoor met de talentvolle Braziliaan en legde 12,5 miljoen euro op tafel. Sindsdien kwam Richarlison tot 41 wedstrijden voor the Hornets, waarin hij vijf doelpunten en vijf assists produceerde.

Richarlison is de eerste aankoop van Marcel Brands bij the Toffees. De nieuwe manager voetbalzaken van Everton heeft al enkele spelers uitgezwaaid, maar heeft met de jonge aanvaller nu de eerste aanwinst in huis gehaald. Richarlison lag nog tot medio 2022 vast bij Watford, waardoor Everton diep in de buidel moest tasten voor de voormalig jeugdinternational van Brazilië.

Marco Silva, de nieuwe manager van Everton, kent Richarlison goed, want de oefenmeester werkte bij Watford al samen met het talent. De aanvaller kende een vliegende start in de Premier League onder de vleugels van de Portugees. Ook Watford breekt een clubrecord: de voorgaande duurste uitgaande transfer was Odion Ighalo, die in januari 2017 voor 23,3 miljoen euro naar Changchun Yatai verkaste.