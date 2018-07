‘Ik denk niet dat hem dat lukt bij Arsenal, voor 17 miljoen zou ik gok wagen’

Arsenal betaalde Manchester United vier jaar geleden twintig miljoen euro voor Danny Welbeck en de verwachtingen omtrent de veertigvoudig international waren hooggespannen. De inmiddels 27-jarige aanvaller heeft zich in Londen echter nooit kunnen opwerpen als een onbetwiste steunpilaar en de kans is aanwezig dat hij deze zomer weer gaat vertrekken uit het Emirates Stadium. Ray Parlour denkt dat Welbeck in ieder geval niet hoeft te vrezen voor een gebrek aan interesse.

“Ik denk dat de mensen vergeten dat hij pas 27 is. Hij moet nu op zijn top zitten en hij moet op reguliere basis aan spelen toe komen. Ik betwijfel echter of hem dat gaat lukken bij Arsenal, gezien de spelers die boven hem staan in de pikorde”, vertelt de voormalige middenvelder van the Gunners in gesprek met talkSPORT.

“Met al het geld dat momenteel rondgaat, zoals bedragen van boven de 55 miljoen euro voor spelers die niet briljant, maar gewoontjes zijn, zou ik voor 17 miljoen die gok zeker durven te wagen. Ik denk dat hij ook goed is om erbij te hebben in de kleedkamer, Danny is een opgewekte jongen. Dat kan hij ook toevoegen aan een elftal, ik denk dat heel veel clubs het hebben voorzien op Danny Welbeck.”

Een van de clubs die zou azen op de komst van de Engelsman is Everton, dat verder ook Wilfried Zaha van Crystal Palace op de korrel heeft. Naast Welbeck mogen naar verluidt ook Shkodran Mustafi, Nacho Monreal, Petr Cech, David Ospina, Lucas Pérez en Carl Jenkinson van de nieuwe trainer Unai Emery uitkijken naar een nieuwe werkgever.