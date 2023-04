Brighton haalt dankzij heerlijke treffers enorm uit; Forest geeft voorsprong weg

Zaterdag, 29 april 2023 om 18:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:11

Brighton & Hove Albion heeft zaterdagmiddag in eigen huis hard uitgehaald. De ploeg van succestrainer Roberto De Zerbi werkte in het duel met Wolverhampton Wanderers aan het doelsaldo: 6-0. Deniz Undav, Danny Welbeck en Pascal Gross waren allemaal twee keer trefzeker. Gross maakte de mooiste van de middag met een volley van afstand, terwijl ook het tweede doelpunt van Undav er mocht zijn. Joël Veltman moest het veld ruim een half uur voor tijd zichtbaar geëmotioneerd verlaten wegens een hamstringblessure.

Brighton & Hove Albion – Wolverhampton Wanderers 6-0

De thuisploeg kwam na zes minuten al op voorsprong dankzij een treffer van Undav. Veltman gaf laag voor op Welbeck, die de bal met zijn hak verlengde richting de Duitser. Undav kon vervolgens van dichtbij binnentikken: 1-0. Ruim tien minuten later breidde Brighton de marge uit naar twee via Gross. De middenvelder was het eindstation van een pass van Julio Enciso na een goede counter: 2-0.

Gross was na een half uur spelen op prachtige wijze opnieuw trefzeker. De Duitser kreeg de bal wederom van Enciso, nam hem aan met een stuit en volleerde vervolgens achter José Sá in het doel: 3-0. Welbeck tekende kort voor rust voor de vierde treffer van Brighton, alvorens hij drie minuten na het begin van het tweede bedrijf zijn tweede doelpunt maakte: 5-0. Het was Undav die even later profiteerde van geblunder in de verdediging van Wolves en Sá met een knappe stift verschalkte: 6-0. Brighton heeft Europees voetbal nog altijd in eigen hand, maar blijft voorlopig op plek acht staan. The Wolves houden plaats dertien vast.

Brighton ???????????? Wolves ?? Deniz Undav bepaalt de eindstand (6-0) met een geniale stift ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/w3MUXSZJR0 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 29, 2023

Brentford – Nottingham Forest 2-1

De uitploeg opende de score in de extra tijd van de eerste helft. Een verre ingooi van Moussa Niakhaté werd niet goed uitverdedigd door Brentford, waardoor Morgan Gibbs-White kon oppikken. De Engelse middenvelder probeerde het vervolgens met een schot van afstand, maar zag hoe zijn inzet via een verdediger van Brentford bij Danilo belandde. De Braziliaan kon van dichtbij achter David Raya schieten: 0-1.

Brentford, dat veel kansen creëerde en het meeste balbezit had, kwam tien minuten voor tijd langszij via Ivan Toney. De spits werkte een vrije trap van ongeveer twintig meter via de binnenkant van de paal achter Keylor Navas: 1-1. Het feest werd in de absolute slotfase helemaal compleet, toen Josh Dasilva op aangeven van Frank Onyeka de winnende voor zijn rekening nam: 2-1.