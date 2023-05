Transferwoede barst al los in Premier League: eerste clubrecord verpulverd

Vrijdag, 5 mei 2023 om 19:28 • Wessel Antes • Laatste update: 20:33

João Pedro speelt de komende seizoenen voor Brighton & Hove Albion, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 21-jarige spits komt voor een recordbedrag van 34,5 miljoen euro over van Watford en tekent een contract tot medio 2028. Voor de komst van Pedro stond het record nog op naam van middenvelder Enock Mwepu (23 miljoen euro, 2021), die vanwege hartproblemen in oktober noodgedwongen een punt achter zijn carrière zette. De transfer van Pedro is de eerste van vele miljoenentransfers die deze zomer verwacht worden in Engeland.

Pedro is een centrumspits, die ook op de linkerflank uit de voeten kan. De transfer naar Brighton is enigszins verrassend te noemen, daar the Seagulls het contract van het achttienjarige toptalent Evan Ferguson onlangs verlengden tot medio 2028. Daarnaast heeft de club van manager Roberto De Zerbi met de negentienjarige Julio Enciso nog een talentvolle aanvalsleider in huis. De meer ervaren Deniz Undav en Danny Welbeck voltooien het spitsenbestand, dat na de komst van Pedro dus uit vijf man bestaat.

Technisch directeur David Weir is desalniettemin in zijn nopjes met de komst van Pedro. “João staat al geruime tijd op onze radar en genoot interesse van clubs uit heel Europa. Daarom zijn we blij dat we nu al een akkoord hebben bereikt met een belangrijk doelwit, al voor de transferwindow is geopend. Voor João is het fijn dat hij zich nu kan focussen op de rest van het seizoen, terwijl zijn toekomst al vaststaat.”

Pedro speelt sinds 2020 in Engeland, toen Watford hem voor 11,5 miljoen euro overnam van Fluminense. Sindsdien speelde de Braziliaan 109 officiële wedstrijden voor the Hornets, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en negen assists. Pas na de degradatie naar de Championship is Pedro echt gaan presteren bij Watford. Tijdens zijn eerste volledige seizoen in Engeland, op het hoogste niveau, was de rechtspoot in 28 wedstrijden slechts goed voor drie doelpunten en één assist. Dit seizoen staat Pedro op elf doelpunten en vier assists in de Championship.