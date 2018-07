Chelsea en Bayern azen op ‘enorm getalenteerde’ aanvaller van Man United

De kans is aanwezig dat Anthony Martial Manchester United deze zomer gaat verlaten. Via diens zaakwaarnemer heeft de Fransman laten weten dat hij meer speelminuten wil maken en aast op een transfer. Ander Herrera, teamgenoot van Martial bij the Red Devils, hoopt dat de jonge aanvaller bij de Engelse grootmacht actief blijft.

“Hij is enorm getalenteerd”, wordt de Spaanse middenvelder geciteerd door Sky Sports. “Hij kan een van de beste spelers ter wereld worden en ik geloof dat hij erg gefocust is om dit seizoen te knallen. Als je spelers zoals Anthony, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Juan Mata en Alexis Sánchez hebt... Dat zijn spelers die een wedstrijd kunnen doen kantelen.”

“Als een van die spelers niet kan spelen, hebben we nog drie of vier van zulke voetballers, dus we hebben veel opties. Ik ben niet van mening dat een andere Premier League-club betere spelers heeft, we zijn minstens zo goed als de rest. Nu gaat het om hard werken, zelfvertrouwen tanken en spelen zoals hij (Martial, red.) kan spelen. Ik heb veel vertrouwen in hem.”

Naar verluidt wil manager José Mourinho Martial niet kwijtraken, maar de Fransman, die nog tot volgend jaar vastligt, zou binnenskamers blijven aandringen op een vertrek. Volgens the Times werkt Chelsea momenteel aan een deal om Martial, die de mogelijke opvolger wordt van Eden Hazard, naar Londen te halen. Martial, die een contractverlenging bij United heeft geweigerd, staat ook op het lijstje van Bayern München.