‘Hypocriete’ Klopp: ‘Wat voor bullshit je ook zegt, niemand vergeet het’

Het is Jürgen Klopp om het even dat hij een hypocriet persoon wordt genoemd in verband met de transferuitgaven van Liverpool. Na de transfer van Paul Pogba van 105 miljoen euro naar Manchester United in de zomer van 2016 gaf de Duitser immers aan dat hij zou stoppen als dergelijke bedragen gebruikelijk zouden worden in de voetbalwereld. Na het aantrekken van Alisson voor minimaal 62,5 miljoen euro heeft Liverpool in de voorbije twaalf maanden echter al liefst 280 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven.

“Het is ons om het even wat de wereld over ons denkt”, verzekerde Klopp in aanloop naar het oefenduel met ex-werkgever Borussia Dortmund. “Net als het Manchester United om het even was wat ik toen zei. Het was alleen een mening op dat moment. Of ik van mening ben veranderd? Ja. Dat is waar. Maar het is beter om van mening te veranderen dan geen mening te hebben. Ik wist destijds niet dat de wereld zo ontzettend zou gaan veranderen.”

“Het transferbedrag van Pogba was bizar. Maar sindsdien is de wereld compleet veranderd.” Liverpool versterkte zich in januari met Virgil van Dijk en verwelkomde deze zomer Naby Keïta, Fabinho, Xherdan Shaqiri en Alisson. Laatstgenoemde is vanaf nu de duurste doelman aller tijden, met een transfersom van minimaal 62,5 miljoen euro. “Het is een probleem. Wat voor bullshit je ook zegt, niemand zal het ooit vergeten. Het blijft een beetje de waarheid.”

“We hebben de duurste keeper ter wereld gehaald, bam bam. En er zullen nog meer mooie transfers plaatsvinden, van andere clubs. Het is niet zo dat mijn wil wet is en dat er geen grote bedragen betaald moeten worden. Als Liverpool niet succesvol is, moeten we onze schouders eronder zetten. Het verbeteren van deze selectie kost geld”, benadrukte Klopp.