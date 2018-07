Van Persie adviseert Neymar: ‘Hazard is een niveau verder op dat vlak’

Neymar was het afgelopen WK een van de meest besproken spelers doordat hij vaak naar de grond ging. De Braziliaans international kreeg veel overtredingen te verwerken en volgens Robin van Persie is dat zijn eigen schuld. De 34-jarige aanvaller van Feyenoord vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad dat in het verleden ook veel overtredingen op hem werden gemaakt, maar dat het een stuk minder werd toen hij zijn gedrag op het veld veranderde.

Van Persie zegt een bewonderaar te zijn van Neymar, maar vindt dat de aanvaller van Paris Saint-Germain nog te veel theater maakt na een overtreding en dat alleen maar voor nog meer overtredingen zorgt. “Tegenstanders gaan hem nog meer zoeken. Ik heb die ontwikkeling ook meegemaakt. Dan speelden we met Arsenal een relatief makkelijke wedstrijd, maar voor mij was die partij toch loodzwaar geweest. Tegenstanders gingen op mijn tenen staan, ik kreeg tikken, ze zochten mij echt.”

De overtredingen op Van Persie werden minder na een gesprek met toenmalig manager Arsène Wenger. “Die zei: 'Robin, vraag jezelf nou eens af waarom tegenstanders vooral jou zoeken. Ik weet het antwoord, maar jij moet er zelf achter komen'. Daar dacht ik over na. Blijkbaar lokte ik dat gedrag van tegenstanders ook uit. Met mijn eigen gedrag.”

Van Persie besloot veel minder zijn emoties te tonen op het veld. “Ik reageerde ijskoud. Dat werkte enorm goed, ik kreeg minder te verduren. Als Neymar zich anders gaat gedragen na een tik, zal het ook bij hem afnemen. Hij zal altijd schoppen krijgen, maar kijk naar het verschil met Eden Hazard. Die is een niveau verder op dat vlak. Hij incasseert makkelijker. Wenger liet mij destijds vrij, hij zei niet: 'je moet dit en je moet dat'. Ik heb het zelf ervaren en het ging beter.”