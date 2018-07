Neymar doorbreekt stilte en plaveit weg voor transfer van Hazard

In navolging van Real Madrid ontkent nu ook Neymar dat hij deze zomer een transfer naar de Spaanse hoofdstad zal maken. Tijdens een door de Braziliaanse aanvaller zelf georganiseerde benefietavond, ‘Instituto Neymar’, ontkent hij in gesprek met FOX Sports dat hij de gelederen van Paris Saint-Germain reeds na een seizoen verlaat. “Ik blijf”, benadrukt Neymar, die zodoende niet de opvolger van Cristiano Ronaldo lijkt te worden.

“Ik heb een contract met Paris Saint-Germain en ik heb voor deze club gekozen omdat ik een nieuwe uitdaging wilde aangaan, nieuwe dingen wilde beleven en nieuwe doelstellingen wilde”, stelde Neymar. “Ik ga niet van gedachten veranderen. Ik hoop dat we een succesvol seizoen tegemoetgaan en prijzen winnen.”

Neymar verhuisde vorig jaar voor 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG. De 26-jarige aanvaller werd daarmee de duurste voetballer ter wereld. De geruchten over een mogelijke terugkeer naar de Spaanse competitie zingen al maandenlang rond. Real Madrid reageert zelden op geruchten, maar de Spaanse grootmacht voelde zich de voorbije weken toch tweemaal geroepen om enkele publicaties tegen te spreken.

Het is een publiek geheim dat de wens van Florentino Pérez in vervulling gaat als Neymar ooit voor Real Madrid gaat spelen. De voorzitter claimde bij de presentatie van Álvaro Odriozola dat de club nog grootse dingen van plan is. “We moeten ons versterken voor heden en toekomst. We hebben een geweldige ploeg, waar nog geweldige spelers bij gaan komen”, zo verzekerde de hoogste sportbestuurder van de Koninklijke.

Engelse, Franse en Spaanse media verzekeren dat Eden Hazard de volgende topaankoop van Real Madrid gaat worden, zeker nu Neymar niet van plan is om te vertrekken en ook een transfer van Kylian Mbappé onwaarschijnlijk is. Hazard heeft al meermaals aangegeven veel te voelen voor een overstap naar het Santiago Bernabéu, ook al staat zijn idool Zinédine Zidane niet langer voor de selectie. Het contract van de Belgisch international met Chelsea loopt medio 2020 ten einde en de Londenaren spelen komend seizoen niet in de Champions League.