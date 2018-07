Ajax breekt eigen record: ‘Dat heeft de gekke markt gedaan’

Daley Blind wordt zo goed als zeker de duurste aankoop aller tijden van Ajax. Miralem Sulejmani kostte 16,25 miljoen euro, maar de transfersom voor Blind kan door variabelen oplopen tot 20,5 miljoen en daarmee zou de linkspoot op één komen te staan. Zelf is de 28-jarige Blind niet met zijn prijskaartje bezig.

“Dat heb ik niet bepaald. Dat heeft de gekke markt gedaan”, reageert hij in een interview met De Telegraaf. “Ik weet dat de verwachtingen hoog zullen zijn, maar dat is niet erg, want ik eis ook veel van mezelf. Ik ben hier niet gekomen om af te bouwen, ben 28, voel me goed en ben ambitieus.”

De 54-voudig international van het Nederlands elftal voegt eraan toe dat hij altijd ‘supporter’ van Ajax is gebleven en dat hij ‘niets liever’ had gewild dan dat de Amsterdammers ook na zijn vertrek ieder seizoen kampioen waren geworden. “Daardoor prikkelt het nu misschien nóg meer om de titel weer te bemachtigen.”

Blind maakte in 1998 de overstap van AFC naar Ajax en maakte in december 2008 zijn debuut in de hoofdmacht. Hij kwam tot 143 wedstrijden, drie doelpunten en acht assists en vertrok nadien voor 17,5 miljoen euro de overstap naar Manchester United. In Engeland won de linkspoot de Europa League, FA Cup, EFL Cup en Community Shield.