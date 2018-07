Viergever debuteert bij PSV: ‘Een grote club, alles is goed geregeld’

Nick Viergever heeft zijn eerste minuten gemaakt voor PSV. De verdediger deed woensdag een helft mee in de met 1-3 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Galatasaray. Viergever speelde een zeer verdienstelijk duel.

Viergever vindt het fijn dat hij ‘eindelijk’ wedstrijdfit is, zo vertelt hij voor de camera van FOX Sports: “Het lichaam moest wennen. Mijn enkel was goed, alleen de spieren erom heen moesten wennen. Hadden langer de tijd nodig, maar ik ben blij dat ik nu een helft kon spelen.”

De van Ajax overgekomen linkspoot werd door trainer Mark van Bommel in de rust vervangen door Nicolas Isimat-Mirin. Viergever zegt dat hij de minuten nodig had om ‘sterker te worden’, dat hij terugkijkt op een ‘goede week’ en dat hij uitkijkt naar het komende voetbaljaar in het Philips Stadion.

“Een grote club, alles is goed geregeld. De jongens zijn ook goed met elkaar. Het was een goede week, met zware trainingen, maar daar word je sterker van.” Van Bommel was overigens ook te spreken over het duel met Galatasaray: “Dit is een tegenstander van formaat. Een Turkse topploeg waartegen je normaal gesproken een Europese topwedstrijd speelt”, vertelde hij aan het Eindhovens Dagblad.

“Als je dan dit laat zien, dan mag je daar tevreden over zijn.” Van Bommel bracht later in het duel in Montreux enkele jongelingen binnen de lijnen, maar zag geen verval en vond dat ‘soms even genieten’: “We proberen ze structuur mee te geven, houvast. Dat ze weten in wat voor situaties ze op het veld terecht kunnen komen.” PSV trapt het seizoen op 4 augustus af met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.