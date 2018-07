Drama voor Liverpool: ‘Bonus als we hem dit seizoen nog terugzien’

De kans is klein dat Liverpool aankomend seizoen kan beschikken over Alex Oxlade-Chamberlain. De middenvelder staat al sinds eind april aan de kant met een zware knieblessure en lijkt zich te moeten focussen op het seizoen 2019/20, zo laat manager Jürgen Klopp woensdagavond weten via de officiële kanalen van the Reds.

Oxlade-Chamberlain viel op 24 april in het Champions League-duel met AS Roma uit met een knieblessure en kwam sindsdien niet meer in actie. De 24-jarige middenvelder miste de Champions League-finale tegen Real Madrid en moest ook het WK met Engeland aan zich voorbij laten gaan. Klopp laat nu weten ook voor aankomend seizoen niet te rekenen op zijn pupil.

"Het is nu het juiste moment om de mensen mede te delen dat het komende seizoen voor Ox voornamelijk in het teken zal staan van herstel. Eigenlijk dachten we dit al de dag nadat hij de blessure opliep en na zijn operatie wisten we het zeker. Ik hoop dat iedereen respectvol met deze informatie zal omgaan", aldus de Duitse oefenmeester.

"Zijn operatie is succesvol verlopen en zijn herstel verloopt vooralsnog zeer goed, maar de waarheid is helaas dat we het seizoen ingaan met de kennis dat we het in de meeste wedstrijden moeten doen zonder hem", vervolgt Klopp over Oxlade-Chamberlain. "Het zou een bonus zijn als we hem dit seizoen nog terugzien.”