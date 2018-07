Bekende criticaster Pogba buigt: ‘Hij kan ook doen wat hij wil met zijn haar’

Frankrijk wist zondag wereldkampioen te worden door Kroatië in Moskou met 4-2 te verschalken. Paul Pogba wist zijn stempel te drukken op het duel met de Kroaten door onder andere een doelpunt te maken voor les Bleus. Roy Keane, die regelmatig kritiek uit op de middenvelder van Manchester United, gunt Pogba zijn feestje.

“Het maakt me nu niet meer uit dat Pogba danst”, aldus Keane, die positief verrast was van de Fransman dit WK, bij ITV. “Hij heeft het recht om een dansje eruit te gooien, aangezien hij wereldkampioen is geworden. Hij kan ook doen wat hij wil met zijn haar”, knipoogt Keane. Rio Ferdinand is bij de BBC eveneens lovend over de Franse middenvelder.

“Hij heeft dit toernooi laten zien dat hij alles heeft, zowel de defensieve discipline als het aanvallende gedeelte. Maar het heeft zich nog niet laten zien in een shirt van Manchester United. José Mourinho moet deze Pogba ontgrendelen bij United”, aldus Ferdinand, die onder meer wijst op het hoge bedrag dat United op tafel legde op Pogba bij Juventus los te weken.

“De reden waarom United zoveel geld betaalde (105 miljoen euro, red.), is omdat hij bij Juventus een grote invloed had op het resultaat van een wedstrijd”, stelt de oud-verdediger vast over de 25-jarige middenvelder, die nog tot medio 2021 vastligt op Old Trafford. “Maar bij Manchester United krijgt hij niet de ballen van een Andrea Pirlo of iemand anders.”