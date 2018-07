Giroud schiet niet één keer op doel: ‘Ik moest huilen van geluk’

Olivier Giroud begon op het WK zeven keer in de basis, maar loste niet één keer een schot tussen de palen en scoorde dan ook niet. De aanvaller maalde daar na afloop van de wedstrijd tegen Kroatië niet om, want er werd met 4-2 gewonnen en dus mag ook de 31-jarige Giroud zich voor de rest van zijn leven wereldkampioen noemen.

“We hebben het in de kleedkamer gevierd met meneer Macron, meneer Poetin en de president van Kroatië”, aldus Giroud na afloop voor de camera van Téléfoot. “Ik zat de laatste tien minuten van de wedstrijd op de bank en had het er met mijn ploeggenoten over, maar we realiseerden ons toen nog niet wat we zouden flikken.”

“We wilden ook niet te vroeg opstaan en juichen. We stonden in de extra tijd pas op. Toen het over was, vlogen Adil Rami en ik elkaar om de armen en vielen we op de grond. We explodeerden van blijdschap en ik moest huilen. Er is zoveel werk verzet en dit is echt een jeugddroom. Het is iets buitengewoons”, vervolgt de spits van Chelsea.

“We zijn ongelooflijk trots. Ik heb beloofd om mijn hoofd kaal te scheren als we wereldkampioen zouden worden en dat ga ik ook doen, op de 22e nadat mijn kindje gedoopt is”, besluit de tachtigvoudig international, die voor zijn land 32 doelpunten maakte. Het contract van Giroud bij Chelsea loopt nog één seizoen door.