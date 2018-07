Commotie om gegeven strafschop Pitana na handsbal Ivan Perisic

Scheidsrechter Néstor Pitana gaf in de eerste helft van de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië een strafschop nadat Ivan Perisic de bal met de hand toucheerde. Op Twitter vragen verschillende vooraanstaande personen in de voetbalwereld af of de strafschop, die werd verzilverd door Antoine Griezmann, wel gegeven had moeten worden. Hieronder zijn enkele reacties te zien.

Als dit hands is, vind ik dat ze voor elke aanraking met de hand hands moeten geven. Zo dichtbij. Kom op zeg. #frakro — Willem Vissers (@vkwillemvissers) 15 juli 2018

Hou toch op. Je springt toch niet met je handen naast je lichaam. Die scheidsies moeten eerst zelf eens een paar potjes gaan voetballen, snappen het niet. #frakro — Kees Kwakman (@keeskwakman14) 15 juli 2018

Nee hè. Ophouden hoor. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) 15 juli 2018





Ik dacht dat die VAR 100 procent foute beslissingen moest herstellen? Deze handsbal lijkt me nou typisch geval interpretatie...#fracro — Arman Avsaroglu (@ArmanAvsaroglu) 15 juli 2018

Noooooooo!!!! Can’t give that. Jeez VAR. — Gary Lineker (@GaryLineker) 15 juli 2018

Zó komt Frankrijk wel erg gemakkelijk aan de doelpunten ??#FRAKRO — Anton Lippold (@AntonLippold) 15 juli 2018

Pitana in rust wisselen voor Björn Kuipers. Fransen scoren uit onterechte vrije trap en onterechte penalty. — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) 15 juli 2018