Lineker: ‘Hij wordt een absoluut monster, de volgende Cristiano Ronaldo’

Tijdens de WK-finale van zondag zijn de ogen onder meer gericht op Kylian Mbappé. De aanvaller, die in de groepsfase eenmaal scoorde tegen Peru (1-0) en in de achtste finale een dubbelslag produceerde tegen Argentinië (4-3), wordt in aanloop naar de eindstrijd bewierookt door Gary Lineker en Kaká. Beiden zijn onder de indruk van het 'volwassen' spel van de pas negentienjarige Fransman.

Lineker, die zelf de Gouden Schoen won op het WK van 1986, ziet in Mbappé een toekomstige voetbalgrootheid. "Hij wordt een absoluut monster. Hij heeft een enorme toekomst voor zich", voorspelt de Engelsman in gesprek met L'Équipe. "Zijn optreden in de halve finale was buitengewoon voor iemand van zijn leeftijd. Zijn snelheid, zijn techniek en zijn vermogen om op het juiste moment de juiste pass te versturen zijn fantastische kwaliteiten."

Mbappé speelt 'erg volwassen' en is 'een van de beste jonge spelers' die Lineker ooit zag. "Hij heeft alles in zich om de volgende Cristiano Ronaldo te worden. Hij doet me al denken aan de Braziliaanse Ronaldo: hij heeft net zoveel kracht, explosiviteit, snelheid en intelligentie. Door zijn handelingssnelheid lijkt alles zo eenvoudig. Het lijkt alsof druk hem niets doet", stelt Lineker.

Kaká, 92-voudig international van Brazilië, is het eens met Lineker. De oud-voetballer vindt de snelheid de grootste kwaliteit van Mbappé. "Natuurlijk gaat het daarbij niet alleen om het rennen, maar ook om de controle die hij toont als hij sprint. Hij is 19 jaar, maar lijkt soms wel 35. Hij speelt heel volwassen, controleert het spel en maakt goede keuzes op het veld. We zijn bevoorrecht dat we zo iemand in actie zien op het WK."