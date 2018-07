‘Ik denk zelfs: als we in de WK-finale stonden, dan hadden we die gewonnen’

De spelers van België zijn trots op de bronzen medaille op het WK. De Rode Duivels rekenden zaterdag in de troostfinale af met Engeland (2-0) en zetten daardoor de beste prestatie ooit neer op een mondiale eindronde. Toch blijft een gevoel overheersen dat er meer had ingezeten, erkent verdediger Vincent Kompany.

"Ik ben trots", opent Kompany op de Belgische tv. Hij spreekt van 'twee à drie dagen afzien' na de nederlaag tegen Frankrijk in de halve finale. "Het was moeilijk te verteren. Vandaag hebben we getoond dat we echt voor die derde plaats wilden gaan. We zijn nog nooit zo hoog geëindigd op een WK. Dus: ik ben trots", aldus de mandekker. "Ik denk zelfs: mochten we de finale gespeeld hebben, dan hadden we die gewonnen. Uiteindelijk hebben we zeven matchen gespeeld, zes keer gewonnen. Dit is mooi. Voor de supporters is dit een geschenk."

Dat België won, was mede te danken aan een verdedigende ingreep van Toby Alderweireld. Halverwege de tweede helft, bij een 1-0 stand, haalde de verdediger de bal ternauwernood van de lijn na een stiftbal van Eric Dier. "Ik was aan het gokken: ‘Gaat hij de bal terugtrekken of niet?’. Uiteindelijk koos hij voor de stiftbal en ik was nog net op tijd. De bal stuitte zo dat ik bang was om hem in eigen doel te schieten. Uiteindelijk ben ik blij dat ik hem nog heb kunnen weren."

Volgens Alderweireld toonde België in Sint-Petersburg veel wilskracht. "We wilden per se die derde plek pakken en zijn goed begonnen. We hebben ons mentaal nog een keer ingespannen voor België. Met de derde plek hebben we een belangrijke stap gezet. We mogen als land toch trots zijn", aldus Alderweireld. Bondscoach Roberto Martínez vindt het een verdiende derde plek. "Ik denk dat we op dit WK gezien hebben dat deze spelers niet wilden rekenen op talent. Talent brengt je ergens, maar deze spelers wilden als team alles doen om resultaten te behalen."