‘We moeten in onze bubbel blijven om wereldkampioen te kunnen worden’

Frankrijk rekent zich volgens aanvoerder Hugo Lloris nog niet rijk. Les Bleus gaan de WK-finale tegen Kroatië in als favoriet, maar de keeper spreekt respectvol over de opponent van zondag. Frankrijk heeft een 'perfecte wedstrijd' nodig om wereldkampioen te worden, vertelt Lloris op de persconferentie voorafgaand aan de eindstrijd in Moskou.

Van de feeststemming in Frankrijk krijgt de ploeg weinig mee, stelt Lloris. "Om eerlijk te zijn, zitten we hier in onze eigen bubbel. We weten niet wat er allemaal in Frankrijk gebeurt", citeert Reuters. "We denken zeker niet dat we ons doel al hebben bereikt. We staan tegenover een erg goede tegenstander, die net zoveel complimenten verdient als wij. Ze hebben dit toernooi aangetoond fysiek en mentaal sterk te zijn."

"Om te winnen, moeten we heel goed spelen. De mentale kracht van Kroatië is enorm. Ze zijn drie keer doorgegaan na verlenging. Het is een bijzonder team", looft Lloris de tegenstander. Ook als collectief is Kroatië 'erg sterk', merkt de sluitpost op. "We hebben veel respect voor ze. We hebben een perfecte wedstrijd nodig. Het wordt voor ons de belangrijkste wedstrijd in onze carrières. We moeten in onze bubbel blijven om ons te kunnen focussen op het ultieme doel."