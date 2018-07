Ten Hag neemt 26 spelers mee naar Engeland; Schöne sluit aan

Ajax reist zaterdag met een selectie van 26 spelers af naar Engeland voor het tweede trainingskamp deze voorbereiding. De tenten worden opgeslagen in Walsall en ook Lasse Schöne is op het vliegtuig gestapt. De Deens international was actief op het WK en kreeg daardoor iets langer rust. Hij hervatte afgelopen donderdag de training.

Ten Hag beschikt in Engeland over een bijna volledige selectie. Alleen aankoop Dusan Tadic ontbreekt nog, hij sluit later aan. Matthijs de Ligt is gewoon mee afgereisd op trainingskamp. Hij liet de oefenwedstrijd van vrijdagavond tegen Anderlecht (1-3 nederlaag) aan zich voorbij gaan vanwege lichte klachten.

Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Nicolás Tagliafico, de andere WK-gangers in de Ajax-selectie, zijn ook mee op trainingskamp. Ajax speelt tijdens het verblijf in Engeland twee oefenwedstrijden. Aanstaande donderdag is om 15.00 uur Wolverhampton Wanderers de tegenstander. Diezelfde dag verschijnt Ajax om 20.45 uur aan de aftrap tegen Walsall FC.

De volledige selectie: André Onana, Benjamin van Leer, Kostas Lamprou, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Rasmus Kristensen, Matthijs de Ligt, Perr Schuurs, Maximilian Wöber, Daley Sinkgraven, Lasse Schöne, Carel Eiting, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Siem de Jong, Hakim Ziyech, Zakaria Labyad, David Neres, Dennis Johnsen, Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Mitchel Bakker, Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang, Luis Orejuela.