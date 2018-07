‘Zidane voorzag problemen bij Real en nam afstand van 24 miljoen’

Zinédine Zidane besloot na drie gewonnen Champions League-finales op een rij om de deur achter zich dicht te slaan bij Real Madrid. De voorganger van Julen Lopetegui bij de Koninklijke heeft daarbij afstand genomen van een totaalbedrag van 24 miljoen euro, aangezien de Fransman nog twee jaar vastlag, zo meldt Marca vrijdag.

Zidane, die dus twaalf miljoen euro per seizoen toucheerde als trainer van Real, zou problemen hebben voorzien bij de Spaanse grootmacht. Zizou wist dat Cristiano Ronaldo op weg was naar de uitgang en was eveneens van mening dat de spelersgroep een grondige renovatie moest ondergaan, mede vanwege de relatief hoge leeftijd van enkele spelers van Real.

De voormalig spelmaker voelde zich echter dermate betrokken bij het lot van bepaalde spelers dat hij wilde voorkomen dat hij degene zou zijn die de boel rigoureus zou veranderen bij Real. Voorzitter Florentino Pérez had Zidane een dag lang geprobeerd te overtuigen om te blijven, maar Zidane was vastberaden. De Fransman neemt nu een sabbatical en het zou lang kunnen duren voordat hij weer als trainer ergens aan de slag gaat, zo klinkt het.

Opvolger Lopetegui zou als versterkingen onder anderen denken aan James Rodriguez, die is uitgeleend aan Bayern München. Een van de redenen dat de Colombiaan zelf geïnteresseerd is in een terugkeer, is naar verluidt dat Zidane vertrokken is en Lopetegui de nieuwe trainer is. Het contract van de 27-jarige middenvelder loopt bij Real nog tot de zomer van 2021 door.