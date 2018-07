Emery voerde intensief gesprek: ‘Maar ik geef hem geen vaste plek’

Unai Emery vertelde donderdag aan de Engelse media dat de selectie van Arsenal in principe rond is. Alleen bij buitenkansjes zouden de Londenaren nog toe kunnen slaan, aldus de nieuwe manager van the Gunners. Jack Wilshere heeft Arsenal na vele jaren verlaten, nadat de 34-voudig international van Engeland een 'intensief gesprek' had gehad met Emery.

Tegenover Sky Sports wil Emery niet veel prijsgeven over de conversatie die hij heeft gehad met de middenvelder, die onlangs tekende bij West Ham United. “Het gesprek was een goede conversatie”, aldus de voormalig trainer van onder meer Paris Saint-Germain en Sevilla. Emery vertelt dat hij Wilshere geen vaste basisplaats kon beloven.

“Ik heb hem mijn standpunt uitgelegd en hoe ik graag wilde dat het team zou staan. Ik kon niet met zekerheid zeggen dat hij bij de eerste elf zat. Hij vertelde mij dat die beslissing niet makkelijk voor hem was en dat hij de beste optie voor hemzelf wilde kiezen. Het ging er respectvol aan toe. Ik weet dat deze speler belangrijk is voor de fans. Maar ik geef hem geen vaste plek.”

“Daardoor heeft hij besloten te vertrekken en dat respecteer ik”, aldus Emery. Wilshere werd na zijn transfervrije vertrek bij Arsenal in verband gebracht met onder meer Fenerbahçe, maar heeft er dus voor gekozen om in Engeland te blijven. In dienst van Arsenal kwam de linkspoot tot veertien doelpunten en dertig assists in 198 wedstrijden en won hij tweemaal de FA Cup en één keer de Community Shield.