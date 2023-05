Het wonderkind van Arsenal dat de club tientallen miljoenen kan besparen

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zestienjarige Myles Lewis-Skelly, die reeds meetraint met de hoofdmacht van Arsenal. De defensieve middenvelder wordt gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie in Engeland. Ook manager Mikel Arteta zou inmiddels al gecharmeerd zijn van Lewis-Skelly.

Begin vorige maand speelde Arsenal Onder 18 de halve finale van de FA Youth Cup tegen de leeftijdsgenoten van Manchester City. Lange tijd leek de wedstrijd uit te draaien op een strafschoppenreeks, maar Lewis-Skelly had een ander idee. De controleur dook in de 120ste minuut plotseling op in het strafschopgebied van the Citizens, waarna hij doelman George Murray-Jones wist te verschalken met een kopbal: 2-1. Het doelpunt bezorgde de Arsenal-talenten een finaleplaats, maar toonde vooral nog maar eens dat Lewis-Skelly voorbestemd is voor de top. NXGN nam het wonderkind van Arsenal uitgebreid onder de loep.

Waar het begon

Lewis-Skelly speelt al sinds zijn negende voor Arsenal en voelt zich een echte Gunner. Op zijn Instagrampagina is een foto te vinden van de jonge Myles samen met zijn grote idool en huidige trainer: Jack Wilshere. Laatstgenoemde noemde zijn pupil na het FA Youth Cup-duel met City ‘onbespeelbaar’. Net als Wilshere heeft Lewis-Skelly al sinds jonge leeftijd een zware druk op zijn schouders: men ziet hem als het grote talent van Arsenal dat het gaat maken. Hij speelt dan ook niet voor niets al jarenlang boven zijn eigen leeftijdscategorie. Lewis-Skelly doorloopt Hale End, de jeugdopleiding van Arsenal, met zevenmijlslaarzen.

De zestienjarigen Ethan Nwaneri (links) en Lewis-Skelly (rechts) worden gezien als de grootste Arsenal-talenten van hun generatie.

De grote doorbraak

Lewis-Skelly genoot voor het eerst media-aandacht toen hij op piepjonge leeftijd zijn debuut maakte voor Arsenal Onder 18. Tijdens de competitiewedstrijd tegen Reading Onder 18 (6-1 winst) mocht de veertienjarige pupil 23 minuten voor het laatste fluitsignaal invallen. Daar bleef het niet bij, want Lewis-Skelly wist direct ook te scoren. In de laatste minuut walste de middenvelder door de verdediging van Reading heen, waarna hij een succesvol schot afvuurde in de linkerkruising.

Het doelpunt ging viraal op sociale media, waardoor Arsenal-fans over de hele wereld voor het eerst een glimp ontvingen van Lewis-Skelly, een naam om te onthouden. Sindsdien heeft de Engels jeugdinternational niet stilgezeten. Lewis-Skelly traint vrijwel altijd met de hoofdmacht van the Gunners, en ging tijdens de WK-onderbreking zelfs mee op trainingskamp naar Dubai. Daar maakte hij zijn officieuze debuut tijdens een 3-0 oefenzege op Olympique Lyon.

Lewis-Skelly was slechts een paar maanden zestien toen hij begin december zijn officieuze debuut maakte voor Arsenal.

Hoe het nu gaat

Lewis-Skelly speelt zijn wedstrijden sinds het begin van dit kalenderjaar voornamelijk voor Arsenal Onder 21 in de Premier League 2, normaliter de laatste halte voordat talenten afhaken of de stap maken naar het eerste. In belangrijke wedstrijden, zoals de finale van de FA Youth Cup, wordt Lewis-Skelly nog wel gebruikt door Arsenal Onder 18. Onlangs verloor het jeugdige elftal de laatste en beslissende wedstrijd met 1-5 van West Ham United. Lewis-Skelly was tijdens die finale een van de weinige lichtpuntjes bij the Gunners.

Door zijn indrukwekkende fysiek zou je soms vergeten dat Lewis-Skelly in september pas zeventien wordt. In het hoogste beloftenelftal van Arsenal laat hij al zien een speler te zijn die wedstrijden kan beslissen. Wilshere, trainer van Arsenal Onder 18, is lovend over zijn pupil. “We geven Myles alle middelen die hij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Bepaalde dingen zijn echter niet te coachen, die moet je ondergaan. Myles is een speler die maar weinig ondersteuning nodig heeft. Dat is al te zien aan de manier hoe hij leeft voor het voetbal.”

“Myles is een topgozer”, gaat Wilshere verder. “Dat moet hij in de toekomst ook blijven wanneer hij een stuk meer aandacht krijgt. Gelukkig heeft hij een goede familie om zich heen, een gegeven dat erg belangrijk is. Ik weet dat zij zijn reis zullen sturen, waar hij ook gaat. Dat geluk heb ik ook gehad met mijn vader en hele familie. Ik weet dus hoe belangrijk dat is.” Wilshere stopte afgelopen zomer op dertigjarige leeftijd met voetbal om zich te richten op een trainersloopbaan. Veelvuldig blessureleed zorgde voor een snelle terugval van zijn spelerscarrière, maar in Noord-Londen denkt men dat hij de ideale leermeester is voor Lewis-Skelly.

Grootste kwaliteiten

Lewis-Skelly bezit bijna alle aspecten die nodig zijn om een topspeler te worden. Door zijn indrukwekkende techniek is hij graag als eerste middenvelder aan de bal, maar de controleur heeft ook de inhoud om als box-to-boxmiddenvelder aan te treden. Tijdens de FA Youth Cup-campagne van Arsenal Onder 18 liet Lewis-Skelly voortdurend zien dat hij graag opduikt in de vijandelijke zestien. Vaak gaat dat gepaard met een uitstekende loopactie, waar de middenvelder echt oog voor heeft. Waar Lewis-Skelly vanuit zijn controlerende rol vooral profijt van heeft, is de manier waarop hij zijn tegenstanders kan uitspelen. Soms lijkt het wel alsof ze er niet eens staan.

Daardoor is Lewis-Skelly een middenvelder die gemakkelijk een overtal kan creëren voor zijn elftal. Arsenal heeft met Jorginho, Granit Xhaka, Thomas Partey en Mohamed Elneny vooral ervaren controleurs in de gelederen, maar het zou niet vreemd zijn als Lewis-Skelly op korte termijn in ieder geval als back-up in beeld komt bij the Gunners. De nummer twee van de Premier League wordt voortdurend in verband gebracht met peperdure defensieve middenvelders als Declan Rice (West Ham) en Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion), maar moet niet vergeten wat voor groeibriljantje het al in huis heeft. Het lijkt erop dat Lewis-Skelly binnen twee jaar klaar kan zijn voor het grote podium.

Look how easily Myles Lewis-Skelly (2006 ??????????????) takes players out of the picture. He does this stuff in every game at youth level. Yet another gem coming out of Arsenal's Hale End set-up.pic.twitter.com/bXQMUuw69L — Scouted Football (@scoutedftbl) February 2, 2023

Ruimte voor verbetering

Net als ieder talent heeft Lewis-Skelly nog een aantal punten om te verbeteren, want hij is tenslotte pas zestien jaar oud. Door zijn drang naar voren vormt de linkspoot regelmatig een gevaar in het doelgebied van de tegenstander, maar in de eindfase moet hij leren betere beslissingen te nemen. Lewis-Skelly is vaak nogal wild in zijn afronding, terwijl hij ook doorlopend naar zijn linkerbeen probeert te kappen. Hij zal zijn rechterbeen moeten verbeteren om nog beslissender te worden voor zijn team. Dat is voor een speler in de wereldtop ook geen overbodige luxe.

Hoewel de veelzijdigheid van Lewis-Skelly als een van zijn kwaliteiten gezien wordt, denkt NXGN dat het handig is dat de Engelsman zich focust op één positie. Lewis-Skelly heeft zelf al vaker aangegeven zich het fijnst te voelen als middenvelder, maar is in het beloftenelftal onder trainer Mehmet Ali ook gebruikt als linksback. Hoewel Oleksandr Zinchenko laat zien dat dat geen probleem hoeft te zijn, verwacht Wilshere dat Lewis-Skelly zal doorbreken als middenvelder. “Ik denk niet dat hij een linksback wordt, want ik zie in hem echt een middenvelder. Toch kan het geen kwaad als we Myles een beetje van alles meegeven, hij zal het nodig hebben.” In Engeland Onder 17 is Lewis-Skelly een reguliere basisspeler op zijn favoriete positie. Daar speelt hij onder meer samen met Ajacied Tommy Setford.

De volgende… Michael Essien?

Gezien zijn leeftijd is het moeilijk te voorspellen wat voor een speler Lewis-Skelly gaat worden, maar zijn enorme potentie valt niet te ontkennen. Hoewel hij qua fysiek en lengte nog ver verwijderd is van Patrick Vieira, zien sommige fans van Arsenal een vleugje van de aanvoerder van the Invincibles terug in Lewis-Skelly. Bovendien zal hij de komende jaren volwassen worden, waardoor hij op het gebied van kracht nog zal groeien. Voor zijn leeftijd is Lewis-Skelly al bovengemiddeld sterk.

Anderen zien meer een type als Michael Essien in Lewis-Skelly. Een speler die in staat is om overal in het veld aanwezig te zijn, en razendsnel schakelt van verdediging naar aanval. Het brede scala aan mogelijkheden dat Lewis-Skelly te bieden heeft zorgt er momenteel voor dat men bij Arsenal onwijs enthousiast is over de Engelsman, maar maakt het voor clubwatchers lastig te voorspellen in welke rol hij uiteindelijk zal doorbreken. Daardoor zit er maar één ding op voor de deskundigen in Engeland: geduldig afwachten tot Lewis-Skelly zelf zijn eigen plek vindt en verdient.

Lewis-Skelly en Arsenal-doelman Aaron Ramsdale, met wie hij op korte termijn officiële wedstrijden hoopt te spelen.

Wat nu?

In Engeland is Lewis-Skelly het gesprek van de dag onder fervent volgers van het jeugdvoetbal. Jeugdspelers kunnen pas vanaf hun zeventiende levensjaar een profcontract ondertekenen, waardoor het wonderkind van Arsenal veel belangstelling geniet. Chelsea en Manchester City zouden the Gunners willen beroven van Lewis-Skelly en Nwaneri, het andere pareltje uit de jeugdopleiding. Laatstgenoemde werd dit seizoen op vijftienjarige leeftijd de jongste debutant ooit in de Premier League. Met beide spelers zou Arsenal al wel een mondeling akkoord hebben over een langdurige verbintenis, die ingaat wanneer ze zeventien worden.

Voor fans van Arsenal is het te hopen dat het gerucht waar is, want Lewis-Skelly is zeker een speler om in de gaten te houden. Mogelijk wordt hij komend seizoen uitgeleend, al valt niet uit te sluiten dat hij voor zijn kans mag strijden tijdens de voorbereiding op een nieuwe Premier League-campagne. Arteta zou in Dubai onder de indruk zijn geraakt van de kwaliteiten van Lewis-Skelly, waardoor de jongeling mag dromen van een officieel debuut in de nabije toekomst.

