Ajax maakt grote financiële klapper van circa vijftig miljoen

Ajax heeft een grote financiële klapper gemaakt met de contractverlenging met Adidas. De Amsterdammers melden vrijdagochtend dat ze met sponsor Adidas een overeenstemming hebben bereikt over het openbreken en verlengen van het tot medio 2019 lopende contract. De samenwerking wordt met zes jaar verlengd.

De zes extra contractjaren tot de zomer van 2025 hebben een waarde van naar verluidt een kleine vijftig miljoen euro, aldus De Telegraaf vrijdagochtend. De totale sponsorinkomsten van de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen waren vorig jaar 29 miljoen euro, zo wordt in het jaarverslag van de Amsterdammers gemeld.

Met het langer binden van Adidas lijkt Ajax ook de komende jaren van minimaal dezelfde inkomsten verzekerd, zo klinkt het. Deze zomer heeft Ajax al meer financiële impulsen gehad met de verkopen van Justin Kluivert (AS Roma) en Danilho Doekhi (Vitesse). Daartegenover staan de inkomende transfers van Zakaria Labyad (FC Utrecht), Perr Schuurs (Fortuna Sittard), Hassane Bandé (KV Mechelen) en Dusan Tadic (Southampton).

"Met deze nieuwe overeenkomst spreekt Adidas vertrouwen uit in de club en onze toekomst. Adidas levert als mede-hoofdsponsor een substantiële bijdrage en is tevens verantwoordelijk voor het schitterende tenue waar wij in spelen. Bij Ajax hechten wij waarde aan langdurige samenwerkingsverbanden, dit is daar een uitstekend voorbeeld van", aldus algemeen directeur Edwin van der Sar op de site van Ajax.