‘Manchester United bereidt ‘huge bid’ voor op uitblinker Engeland’

Harry Maguire was tijdens het WK een van de uitblinkers aan Engelse kant. Dat gaat de centrale verdediger van Leicester City nu mogelijk een transfer opleveren, want volgens de Daily Mail heeft Manchester United serieuze interesse.

De tabloid schrijft vrijdag dat de club van manager José Mourinho waarschijnlijk een huge bid gaat uitbrengen op de 25-jarige Maguire. De eigenaren uit Thailand willen de elfvoudig A-international niet laten gaan en zijn pas bij een voorstel van ruim 56 miljoen euro bereid om zaken te doen.

Maguire zou op Old Trafford de plek in kunnen nemen van Phil Jones of Chris Smalling, net zoals hij bij het team van bondscoach Gareth Southgate heeft gedaan. Er is wel enige haast geboden, want de transfermarkt gaat op 9 augustus dicht en een paar dagen daarvoor keeft Maguire pas terug van zijn vakantie na het WK in Rusland te hebben gespeeld.

Maguire, die zes wedstrijden in actie kwam op het toernooi, maakte vorig jaar zomer voor 13,6 miljoen euro de overstap van Hull City naar Leicester. Hij speelde 44 duels voor the Foxes en daarin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Eerder kwam Maguire uit voor Wigan Athletic, Sheffield United en Barnsley.