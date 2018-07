Borussia Dortmund en Real Madrid bereiken akkoord over WK-ganger

Achraf Hakimi gaat aan de slag bij Borussia Dortmund. De club uit Westfalen communiceert dat men de negentienjarige verdediger voor de komende twee seizoenen op huurbasis overneemt van Real Madrid. Hakimi gaat zich op de trainingskamp in de Verenigde Staten, die loopt van 18 tot 26 juli, aansluiten bij de Duitse ploeg.

"Achraf Hakimi is een jonge, zeer dynamische back, die op het hoogste niveau heeft gespeeld voor Real Madrid en het Marokkaanse nationale team", legt Michael Zorc, sportief directeur van Dortmund, uit op de clubsite. Hakimi speelde afgelopen seizoen negen wedstrijden in LaLiga, waarin hij twee keer scoorde. Tijdens het WK in Rusland speelde hij alle wedstrijden voor de nationale ploeg van Marokko.

Mogelijk heeft Dortmund ook een optie tot koop bedongen op de geboren Madrileen, maar dat wordt niet gemeld. Hakimi maakte op achtjarige leeftijd de overstap van CD Colonia Ofigevi naar Real en maakte in oktober vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal. Hij stond in de basis in een met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Espanyol. Inmiddels staat de teller op zeventien wedstrijden, twee doelpunten en één assist.

Hakimi werd eerder nog nadrukkelijk in verband gebracht met Napoli. Zaakwaarnemer Alejandro Camano zei daarop dat het voor zijn cliënt ‘een voorrecht’ zou zijn om ‘het blauwe shirt’ te dragen: “Maar ik heb nog niets gehoord van Cristiano Giuntoli (sportief directeur van Napoli, red.)”, voegde de agent eraan toe. Hakimi ligt nog tot medio 2021 vast in de Spaanse hoofdstad.