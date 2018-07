‘Modric wilde graag naar Ajax, ik heb dat toen nog tegen Sjaak Swart gezegd’

Kroatië neemt het woensdagavond in de halve finale van het WK op tegen Engeland. Aan de zijde van de Kroaten zullen de ogen gericht zijn op Luka Modric, die tot dusver voor twee doelpunten en één assist zorgde in Rusland. Joey Didulica maakte deel uit van de selectie van Kroatië toen Modric in 2006 zijn eerste wedstrijden voor het land speelde.

“Hij zag eruit als een kind, zo jong nog. Zeg, hoe oud ben jij eigenlijk?, vroeg ik hem een beetje plagend”, zegt Didulica in gesprek met het Noordhollands Dagblad. Modric, destijds nog speler van Dinamo Zagreb, maakte op twintigjarige leeftijd zijn debuut in de nationale ploeg van Kroatië. “Luka werd ‘de kleine Cruijff’ genoemd, vanwege zijn spel en omdat hij op Cruijff leek.”

“Tegen mij had hij het de hele tijd over Ajax, hij wilde er alles over weten. Hij wilde graag naar Ajax. Ik heb dat toen nog tegen Sjaak Swart gezegd. Ajax wilde hem ook hebben, maar het is ze niet gelukt”, vervolgt de oud-doelman van onder meer Ajax, Austria Wien en AZ. Tottenham Hotspur nam Modric in 2008 over van Dinamo Zagreb, waarna hij via the Spurs bij Real Madrid kwam. Didulica benadrukt dat de beste spelers van de Balkan afkomstig zijn uit Kroatië.

“Dat is voor een groot deel te danken aan Zdravko Mamic. Hij is de vroegere baas van Dinamo Zagreb en de man die de jeugdopleiding van die club verbeterde”, verklaart Didulica het succes van de Kroaten. “Mamic moet nu de gevangenis in vanwege corruptie en zo, maar ze kunnen beter een standbeeld van hem neerzetten. Wat hij voor het Kroatische voetbal heeft gedaan is geweldig. Dankzij hem zijn er zoveel goede Kroatische spelers.”