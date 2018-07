Vertonghen jammert: ‘Je verliest liever tegen een veel beter elftal’

België is er dinsdagavond niet in geslaagd om de finale van het WK te bereiken. In Sint-Petersburg was Frankrijk in de halve eindstrijd met 1-0 te sterk door een doelpunt van Samuel Umtiti in de tweede helft. De ontgoocheling was na afloop groot bij de Rode Duivels. "Ik had het gevoel dat wij de sterkste ploeg op dit WK waren", reageert Jan Vertonghen.

De ploeg van bondscoach Roberto Martinez deed niet onder voor les Bleus. “Het is jammer dat je zo moet verliezen. Ik had het gevoel dat er meer in zat. Je verliest liever tegen een veel beter elftal, al stond Frankrijk wel heel goed”, aldus Vertonghen tegenover Sporza. “Wat je tegen dit Frankrijk moet doen? Eerst scoren en dan moeten zij komen. Dan zijn ze minder sterk. Maar zij hebben het defensief goed gedaan en heel weinig kansen weggegeven.”

Nog nooit was het geloof in de wereldtitel zo groot bij onze zuiderburen. “Wij hebben dit toernooi laten zien waartoe we in staat zijn. Het is jammer dat het hier moet stranden, want ik had het gevoel dat wij het sterkste team waren op dit WK”, zegt Vertonghen, die vertrouwen heeft in de toekomst. “Deze groep had echt meer verdiend. Deze ploeg kan zeker nog doorgaan. Ik heb het gevoel dat deze spelers er nog twee toernooien alles kunnen uithalen.”

Ook Thibaut Courtois baalde van de nederlaag, die in zijn ogen onnodig was. "We hebben verloren van een ploeg die anti-voetbal speelt. De spitsen van Frankrijk speelden op dertig meter van het eigen doel, dat heb ik zelfs bij Chelsea niet meegemaakt zo", zei hij tegen de VRT. "We hadden moeite om iets te creëren en de vrije man konden we ook niet makkelijk vinden. Ze hebben niet veel grote kansen gehad, in de tweede helft was dat eigenlijk hetzelfde."