De Boer wijst vijftal aan als hoop voor Oranje: ‘Je moet hen tijd geven’

Na een finaleplaats in 2010 en een derde plek in 2014 schittert Oranje dit WK door afwezigheid. Het Nederlands elftal wist zich niet te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi, aangezien Frankrijk en Zweden te sterk bleken in de kwalificatiepoule. Ronald de Boer is echter optimistisch over de toekomst van Oranje, zo geeft hij aan in gesprek met Het Nieuwsblad.

“We bekijken het opnieuw positief nu we met Ronald Koeman tegen Portugal (0-3, red.) hebben gewonnen met iets dat weer op voetbal lijkt. Er komen weer grote talenten aan", aldus de oud-international, die veel verwacht van Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Donny van de Beek, Steven Bergwijn en Calvin Stengs. “Ze zijn allemaal tussen de 18 en de 21. Alleen moet je hen nog tijd geven.”

De Boer stelt dat jonge talenten vandaag de dag met meer druk te maken hebben: "Ik was 23 toen ik het voetbal begon te snappen en ik was 25 toen ik de Champions League won. Onze leiders waren Frank Rijkaard, die 32 was, en Danny Blind, die 33 was. De druk op jonge voetballers stijgt. België en Nederland kweken de visjes voor de grote competities. We kunnen nooit een team bouwen."

Toch sluit De Boer niet uit dat Oranje in de nabije toekomst weer succesvol kan zijn: "Ik zei twee jaar geleden al dat het EK 2020 ons doel moet zijn. Wat Koeman doet met 5-3-2, vind ik heel realistisch, want we hebben de spelers niet voor een 4-3-3. Generaties komen en gaan. Ook Frankrijk en Duitsland maken dat mee. Jullie (België, red.) zijn nu aan zet, maar binnen twee jaar hebben wij weer de gouden generatie.”